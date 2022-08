Doc – Nelle tue mani, il terribile lutto che ha sconvolto la protagonista: che dolore

Il lutto del padre è impossibile da superare per l’attrice di Doc – Nelle tue mani: “Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”. Ecco di chi si tratta e come ha vissuto

Ci sono due avvenimenti che hanno segnato la vita dell’attrice. Quando aveva solo 16 anni ed era appassionata di nuoto, rischiò di rimanere vittima di un grave incidente. Mentre si trovava in un parco divertimenti a Londra, un ragazzo tuffatosi da un trampolino la colpì proprio sulla schiena. Inizialmente, i medici temettero che non potesse più camminare.

Dopo aver portato per 18 mesi un busto di ferro, invece, la situazione iniziò lentamente a migliorare. Lentamente, riuscì a riacquistare la mobilità e tornò ad inseguire i propri sogni. La partecipazione al film di Paolo Virzì, Il capitale umano, le regalò un’inaspettata popolarità che poi l’ha portata anche nel cast di Doc – Nelle tue mani.

Doc – Nelle tue mani, il lutto è impossibile da superare

Matilde Gioli, in realtà, è un nome d’arte. Il cognome dell’attrice è Lojacono, ma per lavorare ha deciso di usare il cognome della mamma toscana. La brutta avventura in piscina le ha insegnato quanto la vita possa cambiare nel giro di pochissimo tempo, ma di certo l’ha fatta trovare impreparata per quanto le successe a soli 23 anni.

Il padre di Matilde Gioli si ammalò improvvisamente. Nel giro di poco tempo, morì. Nel corso di un’intervista a DiPiù, l’attrice di Doc – Nelle tue mani ha voluto raccontare come ha vissuto il suo lutto. Ha spiegato comunque di sentirsi fortunata di aver potuto comunque vivere per tanti anni di fianco a suo padre.

“Mi sento comunque fortunata”: le parole di Matilde Gioli sul papà

Matilde Gioli ha voluto dedicare un messaggio bellissimo a suo padre per ricordare i nove anni trascorsi dalla sua morte. Queste le sue parole: “Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano“. Gli altri due fratelli, essendo più giovani, hanno meno ricordi insieme a lui.

Matilde Gioli, che ha spiegato di essere finita a fare l’attrice quasi per caso, oltre a prendere parte a Doc – nelle tue mani, è stata nel cast di altri due film nell’ultima stagione. Su Netflix la si è vista in Quattro metà, mentre al cinema è stata protagonista del film Bla bla baby insieme a Alessandro Preziosi.

Ecco la dedica della protagonista di Doc – Nelle tue mani al padre dopo nove anni dal lutto:

View this post on Instagram A post shared by Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli)

Questa, invece, è l’intervista di Matilde Gioli a Oggi è un altro giorno: