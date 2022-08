Bomba a Uomini e Donne: una delle coppie più discusse si sposa!

Una vera e propria bomba ha sconvolto tutti i fan di Uomini e Donne, con una delle coppie più discusse che ha scelto di sposarsi: l’annuncio.

L’ultima stagione di Uomini e Donne è stato un altro autentico successo per Maria De Filippi. Adesso una delle coppie uscite dal programma è pronta ai fiori d’arancio: di chi si tratta e quando accadrà.

In molti ricorderanno l’ultima stagione di Uomini e Donne che è stata non solo tra le più discusse ma anche tra le più seguite. Una delle coppie uscite dalla trasmissione è quella composta da Matteo Farnea e Veronica Rimondi. I due dopo il grande feeling trovato in trasmissione sarebbero già pronti a sposarsi. Questo è ciò che hanno lasciato trapelare i diretti interessati nelle scorse ore. A diffondere la voce dei fiori d’arancio imminenti ci ha pensato proprio l’ex corteggiatore del dating show.

Infatti Matteo Farnea ha mostrato ai fan un prezioso anello che ha fatto presumere appunto alla proposta di matrimonio. A rompere ogni dubbio ci ha pensato la didascalia dello scatto che recita: “She said yes“, tradotto in italiano “Ha detto sì“. Altro dettaglio che spinge a credere che sia stata fatta la proposta di matrimonio è che la coppia, dopo che sono usciti vari articoli sulle loro eventuali nozze, non ha smentito. Quindi a breve i fan attendono solamente la grande celebrazione dell’unione tra i due.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sposano: l’annuncio su Instagram

La notizia delle nozze tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea, però, non ha reso tutti felici. Infatti l’esperta di gossip Deianira Marzano ha scoperchiato di nuovo una voce che tenne banco durante il trono di Veronica. Con una delle sue stories IG, Deianira ha quindi ribadito che Matteo e Veronica si conoscevano prima di partecipare a Uomini e Donne (questione su cui non ci sono prove concrete), fatto che se dovesse trovare conferma sarebbe in contrasto con le regole del dating show di Canale Cinque.

Inoltre l’ipotesi della Marzano sarebbe confermata proprio dal fatto che i due avrebbero deciso di convolare a nozze subito dopo la trasmissione. Sulla vicenda quindi è voluta intervenire direttamente Veronica che ha ri-pubblicato sul suo profilo la riflessione di Deianira, sbeffeggiandola in quanto nello scrivere il post è incappata in un errore ossia nella parola “preannunciavo”. La Rimondi ha quindi confermato le nozze che ci saranno con Matteo, con i due pronti ad unirsi in matrimonio.