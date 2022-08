Ballando con le Stelle, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è pronta: fan emozionati

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è pronta per iniziare una nuova avventura a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto l’ex naufraga e come le ha cambiato la vita sbarcare in Honduras per uno dei reality show più amati dagli italiani.

Quando si è calata dall’aereo per iniziare la sua esperienza a L’Isola dei Famosi gran parte del pubblico si è chiesto chi fosse la bellissima modella argentina, nota per aver partecipato alle selezioni di Miss Universo nel 2016. Adesso che il programma è finito, di sicuro hanno imparato a riconoscerla ed apprezzarla anche per alcuni lati del suo carattere.

Estefania Bernal è stata al centro della polemica de L’Isola dei Famosi per lungo tempo. Roger Balduino, infatti, ad un certo punto dichiarò che il suo flirt con la modella argentina era pianificato a tavolino. I due si sarebbero incontrati in albergo prima di partire per l’Honduras e si sarebbero messi d’accordo di inscenare una storia d’amore.

Ballando con le Stelle, chi arriva da L’Isola dei Famosi

La circostanza della storia d’amore finta non è mai stata negata nè da Roger Balduno, nè da Estefania Bernal. La modella, però, ha sempre dichiarato che aveva dei sentimenti. A distanza di tempo, parlando con il settimanale Confidenze, ha confermato questa versione. Ha spiegato di essersi rivista ancora con Roger, ma la scintilla non è mai scattata.

Anche con Edoardo Tavassi sembrerebbe che non sia nato l’amore, tanto che la modella spiega di cercare un uomo gentile ed intelligente. Vorrebbe avere una famiglia e dei figli, ma al momento vede questo obiettivo come molto lontano. Fino al compimento dei trent’anni, infatti, non vuole pensare al matrimonio.

Come è andata a finire con Edoardo Tavassi? Parla la modella

Estefania ha spiegato di essersi rivista anche con il fratello di Guendalina, che però rimane un amico. Avevano fatto discutere le parole di Edoardo, che sembrerebbe aver chiuso definitivamente la conoscenza con Mercedesz Henger. Nel frattempo, la modella argentina sembra essere molto concentrata sul suo futuro lavorativo, ed ha le idee molto chiare.

Estefania Bernal ha confessato che parteciperebbe molto volentieri a Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci sarebbe l’esperienza giusta per lei. In alternativa, parteciperebbe volentieri anche a Pechino Express o si vorrebbe sperimentare come attrice. In attesa della proposta lavorativa, continuerà a lavorare come modella.

Questa è la copertina del settimanale Confidenze, a cui Estefania Bernal ha rilasciato l’intervista:

Ecco Estefania Bernal nel 2016, quando tentò di vincere Miss Universo rappresentando l’Argentina: