Amanti dei salumi in allerta: il prodotto è contraffatto, non compratelo!

Problema per gli amanti della carne lavorata e del mondo degli insaccati. Arriva un importante richiamo dalla sanità da non sottovalutare

Non sarà proprio il massimo per vegetariani e vegani convinti. Ma in Italia tra i prodotti più consumati dalla popolazione a livello alimentare vi sono certamente gli affettati e gli insaccati, i cosiddetti prodotti di salumeria.

Non per forza di carne suino, ma anche di altre origini animali. Gli insaccati appaiono sempre come una soluzione facile e gustosa per preparare pranzi e cene, ottenendo riscontri molto positivi sulle tavole nostrane.

Ma è arrivata una notizia, direttamente da richiamo ministeriale, che pone in allerta gli amanti di questo tipo di prodotto gastronomico. Infatti è stato segnalato un prodotto da banco che potrebbe essere contraffatto.

Gli amati Wurstel sono a rischio: in arrivo lo stop da parte del Ministero

Il prodotto in questione riguarda i noti ed apprezzati wurstel. Ovvero i salsicciotti di origine tedesca, bolliti ed affumicati, che ormai fanno parte da moltissimi anni anche della dieta italiana, come alternativa ai consueti insaccati nostrani.

Un particolare tipo di wurstel è stato letteralmente bloccato. Il Ministero della Salute ieri ha lanciato un richiamo vero e proprio per rischio microbiologico, indicando precisamente quale tipologia fosse a rischio.

La nota si riferisce alle confezione di wurstel di pollo e tacchino con formaggio all’interno, di marca Tobias. Si tratta di un prodotto tipico dei supermercati Eurospin, che produce per l’appunto insaccati da tavola di vario genere.

Questo tipo di salsiccia tedesca potrebbe essere entrata a contatto con agenti esterni e patogeni nel momento della produzione. Per questo motivo c’è il rischio, ingerendoli, di assumere involontariamente batteri, virus e altri microrganismi nocivi all’organismo umano.

Dunque il richiamo appena citato mette in guardia i consumatori italiani. Gli amanti dei wurstel e degli insaccati di questo genere dovranno farne a meno per qualche giorno. Ovviamente chi è in possesso del prodotto della marca segnalata deve assolutamente evitare di consumarlo e riportalo volendo nel negozio dove è stato acquistato, per lo smaltimento adeguato.