Aka7even, tour sospeso a causa di problemi di salute: che mazzata per i fan

Brutta batosta in arrivo per Aka7even, con il suo tour che è stato sospeso improvvisamente per dei problemi di salute: delusione tra i fan.

Aka7even è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati usciti dall’ultima edizione di Amici. Il cantante però nelle ultime ore ha dovuto dare una brutta notizia ai fan, rimandando quindi le date di alcuni concerti.

Oramai come tutti sanno Amici di Maria de Filippi è una vera e propria fucina di talenti. Infatti il talent show di Canale 5 ha lanciato, nel corso dell’ultima edizione, diversi cantanti tra cui anche Luca Marzano, in arte Aka7even. Il cantautore partenopeo, con la sua voce e la sua personalità è quindi riuscito a conquistare il pubblico. Le sue hit come “Loca” hanno spopolato tra i giovani ed ancora oggi continuano ad essere passate dalle radio nazionali.

Dopo il tour invernale, il musicista ha pubblicato le date del tour estivo e alcune sono già sold out. Un vero e proprio momento d’oro quindi per Marzano il cui successo non è stato offuscato nemmeno dagli allievi che hanno partecipato all’edizione di quest’anno di Amici, la ventunesima. Qualche ora fa però il cantante ha dovuto dare una brutta notizia ai propri fan, rimandando quindi alcune date del tour. Andiamo quindi a vedere le sue parole sui social.

Aka7even rimanda alcune date del tour: problemi di salute per il cantante

Il giovane Luca Marzano, quindi, nelle ultime ore ha dovuto dare una brutta notizia a tutti i suoi fan che attendevano di vederlo stasera e nei prossimi giorni esibirsi live. Infatti nella serata di ieri il cantante avrebbe dovuto esibirsi a Militello, in provincia di Catania. Ma ha dovuto annullare la sua esibizione. per motivi di salute. Poco dopo su Instagram è quindi spuntato un vero e proprio annuncio, in cui l’artista rivelava i motivi di tale decisione.

Infatti nel post dedicato si leggeva: “Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito ad un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali: l’alternativa era fare le due date in playback totale” – ha poi continuato – “Ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così“. Quindi per rispetto del pubblico Aka7even ha deciso di rimandare le date piuttosto che ingannare il pubblico cantando in playback.