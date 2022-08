Uomini e Donne, che paura per Andrea Nicole Conte! Ha rischiato la vita

Momenti di paura totale per Andrea Nicole Conte, ovvero la ex tronista di Uomini e Donne che ha rischiato seriamente la propria incolumità

Tra le troniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne ha sicuramente fatto molto parlare di sé la presenza di Andrea Nicole Conte. Una bellissima ragazza, nata di sesso maschile ma coraggiosa nel cambiare il proprio aspetto fisico.

Inoltre Andrea Nicole ha fatto scalpore per aver contraddetto le regole del dating show ed incontrato in gran segreto colui che poi sarebbe divenuto il suo compagno, ovvero il corteggiatore Ciprian Aftim.

Torna a far parlare di sé l’ex tronista di U&D, ma stavolta non per questioni televisive o di cuore. Bensì per una disavventura che ha rischiato seriamente di minare la sua incolumità fisica e raccontata da Andrea Nicole stessa su Instagram.

Andrea Nicole Conte ha rischiato grosso: nubifragio e incidente sfiorato in autostrada

In sintesi, Andrea Nicole Conte ha rischiato addirittura la vita. Lo ha raccontato lei stessa, con alcune stories pubbliche nelle quali ha testimoniato la disavventura subita nei giorni scorsi in autostrada.

L’ex tronista aveva preannunciato di lasciare Milano, dove ha vissuto negli ultimi tempi, per spostarsi a Roma e continuare a vivere l’idillio sentimentale con Ciprian Aftim. Un viaggio definitivo e assolutamente apprezzato dai suoi fan.

Ma nel viaggio in autostrada da Milano a Roma, Andrea Nicole se l’è vista brutta. La donna ha raccontato di aver beccato una forte ondata di maltempo durante il tragitto. Un violento temporale, con vento vicino ai 200 chilometri orari, si è infatti scatenato proprio nella zona in cui stava viaggiando l’ex volto di Uomini e Donne.

L’automobile di Andrea Nicole ha improvvisamente sbandato per colpa del forte vento. La donna ha quasi rischiato di perdere il controllo del mezzo, ma è stata abile a rallentare ed a fermarsi alla prima piazzola di sosta. Inoltre ha raccontato di aver persino subito la rottura dei tergicristalli sempre per colpa della bufera.

Grande paura e rischio di un brutto incidente per Andrea Nicole Conte, la quale ha raccontato spaventata la giornata delicata. Per fortuna la ragazza nativa di Milano è riuscita ad arrivare nella capitale sana e salva.