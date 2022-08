Sophie Codegoni scomparsa: allarme fra i fan, cosa sta succedendo

Sophie Codegoni è scomparsa? Per diverso tempo dopo Ferragosto non ha più pubblicato nulla e non ha condiviso messaggi. Ecco cosa sta succedendo all’ex concorrente del GF Vip 6, che sta portando a termine “l’impresa dell’anno“.

Durante il provino per diventare La Bonas di Avanti un altro!, Sophie Codegoni aveva spiegato bene come aveva impostato la sua carriera. Dopo la sua presenza come tronista negli studi di Uomini e Donne aveva guadagnato grande popolarità. Aveva quindi deciso, dopo il programma, di intensificare la sua attività di influencer sui social network.

Il GF Vip 6 l’ha aiutata a tornare a fare televisione, che sembra essere il suo focus principale. Allo stesso tempo, le attività di sponsorizzazione sui social continuano comunque a tenerla impegnata. Sophie è bravissima a raccontare con ironia tutte le disavventure che l’accompagnano, ed i suoi fan hanno davvero l’impressione di viaggiare insieme a lei.

Sophie Codegoni è scomparsa? Ecco la verità

Proprio a causa della massiccia presenza di Sophie Codegoni sui social media, i fan hanno iniziato a preoccuparsi quando all’improvviso è completamente sparita. In prossimità di Ferragosto ha smesso di pubblicare qualsiasi messaggio o aggiornamento, e questo ha fatto temere che ci potesse essere qualche problema di salute.

Del resto, questo era quello che aveva fatto il suo fidanzato. Alessandro Basciano era scomparso qualche giorno per sottoporsi ad un’operazione chirurgica che ha definito “di routine“. Il 20 agosto Sophie Codegoni è ricomparsa ed ha voluto rassicurare i suoi fan, rivelando allo stesso momento una clamorosa novità.

“L’impresa dell’anno”: cosa sta facendo l’ex GF Vip 6 con la famiglia

Nel messaggio si Sophie Codegoni ai suoi fan si legge: “Ragazze mie, non sono sparita! Mi sto godendo questi giorni con la mia Family“. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha anche aggiunto che c’è un’attività che la sta tenendo molto impegnata mentre Alessandro Basciano continua a seguire la sua agenda fitta di impegni come deejay.

Il prossimo anno Sophie sarà La Bonas di Avanti un altro!, e quindi ha deciso di cercare un appartamento a Roma. Non sarà da sola: Alessandro Basciano si trasferirà nella capitale insieme a lei, continuando a portare avanti anche la sua azienda in Spagna. La Codegoni ha definito l’operazione “impresa dell’anno” ed ha promesso di tenere i fan aggiornati.

Ecco il messaggio di Sophie Codegoni per i suoi fan: