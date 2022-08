“Sono stanco”, Gerry Scotti preoccupa tutti: Mediaset ora trema

Le parole del conduttore di Mediaset hanno fatto preoccupare tutti, da telespettatori ai vertici: è addio di Gerry Scotti?

Il grande conduttore di Mediaset ha provato più volte a far proposte interessanti alla rete che, però, non ha mai portato a termine le richieste. Adesso, dopo tanti anni, il padrone di casa di Caduta Libera si dice stanco.

Sono tantissimi anni che Gerry Scotti vive di Mediaset ed è diventato uno dei pilastri, sono numerosi i programmi che ha condotto, di cui è stato giudice o semplicemente ospite e quando è stato scelto lo si è fatto con grande sicurezza sulla sua professionalità. Indubbiamente il re dei quiz di Mediaset, il conduttore si ritiene molto soddisfatto della sua esperienza e non intende smettere, almeno così ha ammesso a NuovoTv: “Finché continuo a divertirmi, e con me il pubblico, vado avanti”.

Tuttavia, arriva un certo punto in cui forse si ambisce a qualcosa in più o semplicemente si è alla ricerca di stimoli diversi, di qualcosa di nuovo da portare in TV e creare un’altra immagine di sé, ma Mediaset pare non volerlo accontentare sotto questo punto di vista.

Gerry Scotti è stanco: vorrebbe fare altro, ma Mediaset non lo accontenta

Lungo l’intervista a NuovoTV, Gerry Scotti ha ammesso di essere alla ricerca di altro e di avere il desiderio di seguire la scia di Piero e Alberto Angela: “Sono stanco di stare sempre in studio. Vorrei mettermi a fare il divulgatore come gli Angela”. Considerando la sua grande cultura, il conduttore avrebbe tutte le carte in regola per poter ambire ad uno show che gli conceda di mettere in mostra tutte le sue conoscenze e sembrerebbe aver anche avanzato qualche proposto a Mediaset che, però, ha fatto orecchie da mercante.

Scendendo nei dettagli, è stato lo stesso Gerry Scotti ad ammettere: “Mi piacerebbe raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, ma ogni volta che ne parlo a Mediaset mi dicono ‘si certo, buona idea’ come si fa coi matti”. Chissà che dopo tanti anni in Mediaset, il conduttore possa decidere di voltare le spalle alla rete del Biscione.