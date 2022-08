Soleil Sorge, fan in ansia per un recentissimo post: le sue condizioni di salute. L’ex concorrente del GF Vip ha vissuto un momento non semplice

Dopo aver documentato a pieno sui social la bella estate trascorsa sin qui, la sua assenza aveva destato delle preoccupazioni. Lei stessa ha specificato di non essere stata troppo bene.

Il suo profilo su Instagram è seguito da oltre 1,2 milioni di followers, con una costante interazione quotidiana. Proprio per questo Soleil Sorge è sempre sotto la lente di ingrandimento e una sua piccola assenza dai social non può che destare scalpore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha vissuto diverse esperienze televisive, da Pechino Express a L’Isola dei Famosi. Nell’ultimo periodo si è anche dilettata con il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione Show, con un buon riscontro. Parallelamente ai reality e all’attività sul piccolo schermo, la Sorge ha deciso di lanciarsi anche nell’esperienza imprenditoriale, lanciando il suo primo brand dal nome “State of Soleil”. La sua linea fashion che prevede costumi, bandane e copri-costumi, destinati principalmente alle più giovani, ha ottenuto subito un sold out sul sito di riferimento. Proprio per questo Soleil ha deciso di proseguire, progettando nuovi prodotti che presto verranno lanciati.

Soleil Sorge, fan in ansia per un recentissimo post: ha preso l’influenza ed ha bisogno di riposo

Gli ultimi giorni sono stati più complessi per Soleil Sorge, rispetto alle ore spensierate (e documentate sui social) vissute in questa torrida estate. La sua assenza dai social per qualche tempo ha destato preoccupazione, specie considerando la sua assidua presenza su Instagram. L’ex gieffina, che in queste settimane si è goduta la famiglia, ha avuto qualche contrattempo di salute, come da lei stessa documentato. Soleil ha postato su Instagram l’immagine di lei sdraiata sul letto e aggiungendo come didascalia: “Febbre di fine estate check”. L’ansia dei fan è stata però immediatamente placata dall’influencer e imprenditrice, che ci ha tenuto a precisare come si tratti solo di semplice influenza (non Covid) e che abbia semplicemente bisogno di un po’ di riposo. Se tutto andrà nel migliore dei modi la ritroveremo a breve imperversare sulle spiagge e nei locali notturni delle migliori località turistiche italiane.