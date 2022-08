“Non lo rivedremo in tv”, è ufficiale: famosissima serie tv Rai non tornerà in onda

Oramai è arrivata una notizia ufficiale riguardante un’amatissima serie televisiva Rai; non verrà più trasmessa sul piccolo schermo.

Incredibile colpo di scena per una delle serie televisive Rai più amate di sempre. Infatti uno dei protagonisti ha svelato che questa non tornerà mai più sulle reti del servizio pubblico: scopriamo di cosa si tratta.

In questi giorni è tornato a parlare ai microfoni dei giornalisti Lino Banfi. Ovviamente quando si parla del comico pugliese il pensiero non può che andare al personaggio di Nonno Libero, protagonista della serie televisiva ‘Un Medico in Famiglia‘. La storica fiction di Rai1 con protagonisti, tra gli altri, Giulio Scarpati, Lunetta Savino, Claudia Pandolfi è andata in onda per dieci stagioni dal 1998 al 2016 ma ha gran voce i fan più accaniti chiedono il suo ritorno. Ancora oggi, però, sono diversi i fan accaniti che ne richiedono un suo ritorno.

Infatti non sono poche le richieste alla Rai di un’ultima stagione sulla serie. A questa domanda ha risposto l’attore pugliese in una lunga intervista concessa a Gente che ha smorzato gli entusiasmi sul ritorno ma ha fornito un clamoroso scoop. Infatti Banfi ha sì rivelato che Nonno Libero non vedrà mai più la luce, ma anche di star lavorando ad un personaggio simile. Sul settimanale, infatti, si legge: “Nonno Libero non lo rivedremo in tv ma un personaggio a lui simile stiamo finendo di scriverlo“. Andiamo quindi a vedere l’ultima confessione di Lino Banfi.

La Rai manda in pensione Nonno Libero: la rivelazione di Lino Banfi

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Gente, Lino Banfi si è raccontato a cuore aperto non solo sulla sua lunga carriera, lunga più di sessant’anni che gli insegnato a non invidiare nessuno perché nel suo mestiere c’è spazio per tutti, ma anche sulla vita privata. Come tutti ben sanno, dal 1962 è sposato con Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna, quest’ultima tra l’altro ha seguito le sue orme, è un’attrice ed ha recitato in alcune stagioni di Un medico in famiglia.

Alla giornalista Barbara Nevosi ha quindi rivelato un suo sogno del cassetto, affermando: “So che il male di cui soffre mia moglie non posso fermarlo, ma posso rallentarlo. Ecco, il mio desiderio più grande è passare più tempo possibile insieme“. Parole di un’amore eterno quelle di Banfi rivolte alla moglie che purtroppo è malata di Alzheimer. Infine per concludere l’intervista, l’attore pugliese ha rivelato di avere anche un rapporto di amicizia con Papa Francesco.