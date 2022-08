“Sono una miracolata”, ex concorrente di Tale e Quale Show racconta il dramma

Un dramma che colpisce tante donne, ma che quelle del mondo dello spettacolo usano al meglio per poter sensibilizzare

Una grande carriera, la partecipazione a Tale e Quale Show, poi il GF Vip: la showgirl però ha vissuto anche periodi molto bui della sua vita, fino ad avere il coraggio di parlarne. Adesso è uscita allo scoperto.

Era il 2015, nell’edizione vinta da Francesco Cicchella, che Laura Freddi ha deciso di partecipare e spaccare tutto con l’esibizione sulle note di All about that bass di Meghan Trainor. Prima di allora, la showgirl ha fatto anche la velina per Striscia La Notizia ed una lunga serie di impegni televisivi che l’hanno portata ad avere un nome pesante nel mondo dello spettacolo.

Successivamente, poi, ha deciso di prendere parte come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello VIP, nell’edizione vinta da Alessia Macari e condotta allora da Ilary Blasi, salvo poi tornare come opinionista per una manciata di puntate la scorsa stagione in sostituzione di Sonia Bruganelli che decise di prolungare le sue vacanze natalizie. Sul suo conto non si sapeva molto, ma adesso è uscita allo scoperto.

Laura Freddi si racconta: il dramma dell’endometriosi e la nascita di Ginevra

Laura Freddi ha sempre avuto un grande sogno: avere una famiglia numerosa, ma a volte bisogna scontrarsi con la dura realtà dei fatti. A DiPiù, l’ex fiamma di Paolo Bonolis ha raccontato del dramma che l’ha avvolta e della nascita di sua figlia Ginevra che sembra essere stato un miracolo per lei: “Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso. Mi considero una miracolata”.

Come Giorgia Soleri -la fidanzata di Damiano David che sta portando avanti convegni per la sensibilizzazione- anche l’attuale compagna del fisioterapista Leonardo D’Amico soffre di endometriosi. La nascita della sua primogenita -ed anche unica- è stata una rinascita per lei, sebbene resterà l’unica piccola della famiglia: i medici le hanno sconsigliato ulteriori gravidanze per non imbattersi in problemi ben maggiori.