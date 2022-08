Mediaset, cambio programmazione: tutta colpa di Una Vita

A causa di Una vita, la programmazione Mediaset è destinata a cambiare: in particolare, gli spettatori appassionati di soap opera vedranno degli importanti cambiamenti nel palinsesto di Canale 5 a partire dal 22 agosto.

Il 22 agosto sarà una data importante per chi ama le soap opera trasmesse da Mediaset. Al momento, Beautiful viene trasmesso fino alle 14:35, piuttosto che finire alle 14:10. Subito dopo, inizia Terra Amara, la soap opera turca che sta appassionando moltissimi spettatori di Canale 5. Il pubblico supera i due milioni ed il 20% di share televisiva.

Proprio in questi giorni, si stanno svolgendo alcuni importanti avvenimenti in Terra Amara. Zuleyha cercherà di organizzare la fuga con il figlio Adnan. Il tentativo di portare con sè gioielli e soldi ad Istanbul verrà però smascherato dal marito, che a quel punto inizierà a ricattarla. Zuleyha si troverà quindi in una situazione ancora più difficile.

Mediaset, cosa succederà dal 22 agosto

Demir sventerà il piano di Zuleyha, e le porterà via anche il figlio Adnan. La donna, a questo punto, sarà disperata. Cercherà di togliersi la vita senza successo. Alla fine, scenderà a compromessi con Demir ed accetterà di tornare alla tenuta Yaman. Il tentativo di chiedere aiuto alla suocera Hunkar andrà miseramente fallito.

Hunkar, infatti, vorrà punire Zuleyha per aver cercato di portare via con sè il bambino nella sua fuga. Per seguire queste trame, gli spettatori dovranno stare molto attenti ai cambiamenti di palinsesto. A partire dal 22 agosto cambierà la programmazione di Canale 5, e Terra Amara verrà trasmessa a partire dalle 14:45 circa.

Le anticipazioni di Una vita dal 22 al 27 agosto: orario e trame

Gli spettatori di Terra Amara dovranno comunque stare molto attenti. A partire dal 18 settembre, quando inizierà ad essere trasmessa la nuova stagione di Amici 22, il palinsesto cambierà di nuovo. Dal 22 agosto ci sarà anche un’altra importante novità su Canale 5. Dopo la pausa iniziata il primo agosto, Una vita tornerà ad essere trasmesso dalle 14:10.

Anche Una vita promette trame molto intense. Le anticipazioni rivelano che Valeria e David cercheranno la fuga negli Stati Uniti, mentre Ramon inizierà a tramare qualcosa e si riavvicinerà a Lolita. Hortensia litigherà con Libero per il modo in cui tratta Pascual, e Genoveva si rifiuterà in ogni modo di accettare di essere incinta.

Ecco Clara Garrido, che intepreta Genoveva in Una vita, durante le vacanze con il suo fidanzato: