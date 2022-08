“Una grande delusione”, è finita tra l’ex GF Vip e l’imprenditore: sgomento tra i fan

Ennesima grande delusione d’amore, una brutta pagina da strappare ed un periodo da archiviare: l’ex concorrente del GF Vip è amareggiata

Non si può dire sia fortunata nel gioco perché non ha vinto, ma ancor meno in amore: l’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha incassato l’ennesima delusione della sua vita, proprio quando sembrava che le cose stessero andando per il verso giusto.

Raffaella Fico è stata immediatamente protagonista di un teatrino con Soleil Sorge nell’ultima edizione del GF Vip, ma ancor prima ha messo in chiaro una cosa quando Alfonso Signorini le ha chiesto chi tra gli uomini della casa potesse interessarle: “Sono impegnata”. Le sue poche parole stupirono dapprima il padrone di casa e le opinioniste -che non erano stati informati della sua situazione sentimentale- ma soprattutto il pubblico da casa che immediatamente si è messo sui passi dell’altra metà di Raffaella Fico.

È stato l’imprenditore Piero Neri a far battere nuovamente il cuore dell’ex compagna di Mario Balotelli e colui che l’ha anche delusa. L’ex gieffina è tornata a parlare sui social d’amore e non si è affatto nascosta.

Raffaella Fico e Piero Neri, è già finita: lei è delusissima

Sono bastate pochissime parole sui social -d’altronde Raffaella Fico è sempre molto ermetica ed esaustiva- per far capire che l’amore con l’imprenditore è naufragato: “A dire il vero l’ho lasciato, non sono più fidanzata. Lasciamo stare, brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”. Evidentemente deve essere accaduto qualcosa di grande conto per far reagire così la showgirl partenopea che ha avuto una relazione di circa un anno con quest’uomo più grande di lei di undici anni.

Il rapporto tra i due sembrava promettere bene, tanto che insieme hanno parlato anche di matrimonio e perché no allargare la famiglia. Tante belle parole buttate al vento, per l’ennesima volta, dopo le relazioni con Mario Balotelli, Alessandro Moggi e Gianluca Tozzi che sono ugualmente naufragate.