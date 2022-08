Fiorello senza peli sulla lingua: spunta un clamoroso retroscena su Amadeus

Rosario Fiorello torna a parlare e lo fa svelando un clamoroso retroscena riguardante l’amico e collega Amadeus: le sue parole.

Tutti sanno bene che quando Fiorello inizia a parlare diventa inarrestabile, pronto a svelare i segreti più reconditi della televisione italiana. Adesso il comico siciliano ha voluto rivelare un particolare retroscena riguardante Amadeus: cos’è successo.

In molti sapranno che oramai Rosario Fiorello e Amadeus sono legati da un’amicizia che dura da oltre 40 anni. I due showman, insieme alle rispettive famiglie, hanno scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Pula in Sardegna. Proprio sull’isola sarda sono stati intercettati da alcuni i fotografi di Gente che nel numero uscito oggi in edicola ha immortalato i due amici. Il megazine ha quindi voluto riportare le seguenti dichiarazioni di Rosario Fiorello nei confronti dell’amico.

Infatti tra i vari racconti è venuto fuori anche un retroscena divertente, in cui il comico siciliano ha dichiarato: “Amadeus ha un passato, non da giovani rimorchiavamo, quando ancora si poteva usare questo termine senza essere crocefissi. Comunque tutto quello che ha fatto in quel campo, Amadeus lo deve a me“. L’amicizia tra i due infatti risale agli anni ’80 tra gli studi di Radio Deejay, quando entrambi avevano iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Andiamo quindi a vedere le parole di Fiorello.

Fiorello spara a zero su Amadeus: “Tutto quello che ha fatto lo deve a me”

Come abbiamo anticipato, Fiorello e Amadeus hanno un’amicizia quarantennale, che va di pari passo con la loro carriera. Infatti il primo è diventato uno dei più bravi e divertenti showman della televisione italiana ed i suoi show hanno sempre realizzato record di ascolti. Mentre il conduttore ha avuto una carriera ricca di alti e bassi, che però è definitivamente decollata negli ultimi anni con la conduzione del Festival di Sanremo. Così nel corso dell’ultima intervista lo showman siciliano ha dolcemente ammesso: “Io e Amadeus più che amici siamo fratelli“.

I due adesso stanno trascorrendo le vacanze in Puglia e con loro ci sono le rispettive moglie Susanna Biondo e Giovanna Civitillo, che sono grandi amiche, ed i due figli adolescenti Angelica e José di 16 e 13 anni. Inoltre non sono pochi i fan che si chiedono se Fiorello possa apparire in qualche puntata del prossimo Festival di Sanremo. Amadeus infatti ha sempre una porta aperta per l’amico e collega, che però un po’ per impegni, un po’ per il suo carattere estroverso, non ha mai voluto legarsi più di tanto alla kermesse musicale.