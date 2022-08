Che Dio ci aiuti, la bellissima modella nella nuova stagione: “Sarà una storia devastante”

In vista della nuova stagione di Che Dio ci aiuti è stato confermato l’ingresso di una nuova protagonista, già vista in televisione

Ancora è presto per vedere in televisione la nuovissima stagione di Che Dio ci aiuti, vale a dire la fiction di Rai Uno che riguarda la vita di un convento di suore e che da anni allieta il pubblico televisivo.

Eppure fioccano le indiscrezioni e le novità sulla prossima stagione, ovvero la numero 7. Come già accennato Elena Sofia Ricci, nei panni della protagonista Suor Angela, sarà meno presente rispetto al solito, mentre Francesca Chillemi avrà un ruolo più centrale e decisivo.

Che Dio ci aiuti presenterà anche un’importante novità nel cast. In arrivo infatti un nuovo personaggio femminile, che porterà certamente nuovi intrecci e scompiglio all’interno del tanto rinomato convento.

L’ex Miss Italia new entry a Che Dio ci aiuti 7. Avrà un ruolo molto delicato

Dopo la già citata Francesca Chillemi, il cast di Che Dio ci aiuti vedrà l’arrivo di un’altra ex Miss Italia, dunque di una bellissima ragazza che arricchirà la presenza di donne attraenti e molto interessanti sul piccolo schermo.

Stiamo parlando di Zeudi Di Palma, ovvero la vincitrice di Miss Italia 2021. La modella è una giovane donna napoletana che sta provando a lanciarsi nel mondo dello spettacolo, come accaduto a tutte le precedenti Miss.

Interpellata da TVmia, Zeudi Di Palma ha subito parlato del suo personaggio, che sicuramente sarà una delle attrattive della nuova stagione: “Nei provini che ho fatto per Che Dio ci aiuti mi è stato chiesto di interpretare una ragazza con una storia familiare devastante, parla in dialetto ed a livello estetico ci tiene ad essere sempre impeccabile. Anche se mostra una forte personalità, dimostrerà di essere una donna fragile come il cristallo”.

Dunque un ingresso importante e significativo per la Di Palma, che si unirà ad un casta già ricco e prestigioso. Dovrebbero infatti essere confermate le presenze di Francesca Chillemi, nei panni della novizia Azzurra. Con lei rivedremo volti noti come quelli di Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.