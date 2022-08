Charlene di Monaco, che bomba: la notizia tanto attesa è finalmente arrivata

Finalmente è arrivata una delle notizie più attese riguardanti Charlene di Monaco. Andiamo quindi a vedere cos’è successo alla principessa monegasca.

Charlene di Monaco continua a far parlare di sé. Nell’ultimo anno infatti sotto la lente di ingrandimento non solo ci sono finite le sue condizioni di salute, ma anche la travagliata storia con Alberto di Monaco: adesso arriva la notizia attesa.

Tutti sanno che le Famiglie Reali sono sempre molto ammirate ed ogni notizia su di loro viene messa sotto la lente di ingrandimento. La stessa cosa quindi vale per la loro vita, una situazione che nemmeno stupisce più. Ora quindi per molti fan di Charlene di Monaco e di Alberto è arrivato il momento più atteso dopo sette anni. Infatti dopo tutto questo tempo il Palazzo dei Principi di Monaco potrà essere nuovamente visitato dopo che, per diversi anni, è stato sottoposto a lavori. All’interno della residenza ci abitano proprio Charlene, Alberto e i figli Jacques e Gabriella.

A riportare la clamorosa notizia ci ha pensato il quotidiano spagnolo Hola!, secondo il quale i lunghi lavori i hanno rispettato le peculiarità storiche del palazzo, con un restauro degli affreschi di epoca rinascimentale. L’arcinoto Palazzo Grimaldi fu infatti realizzato nel 1191. Un luogo incantevole e ricco di storia, ma anche natura infatti al suo interno vi è un parco zoologico nel quale vivono circa 300 animali. La residenza ha quindi deciso di riaprire ai visitatori, che hanno potuto incontrare proprio la principessa.

Charlene di Monaco, grande notizia per i seguaci: riapre Palazzo Grimaldi

Da qualche mese Charlene di Monaco ha trovato le forze anche per ritornare ai suoi impegni pubblici. Per più di un anno le sue condizioni di salute l’hanno tenuta lontana dai riflettori e soprattutto dal Principato, viste le operazioni in Sudafrica ed il processo di riabilitazione continuato in Svizzera. Una di queste occasioni è stata proprio la presentazione al pubblico dei lavori di restauro che sono stati realizzati a Palazzo Grimaldi.

Per l’occasione un gruppo selezionato di visitatori ha potuto ammirare insieme a lei i luoghi in cui vive, e la Principessa ha posato per foto e ha abbracciato alcuni dei presenti. Per tale occasione Charlene ha scelto un look ultra chic e firmato interamente Louis Vuitton. Mentre sembra essere ritornata full time agli impegni pubblici, però, non si placano le voci di gossip su una presunta rottura definitiva con Alberto. Al momento dai diretti interessati non sono arrivate né smentite, né conferme e vedremo se in futuro i due decideranno di fare chiarezza.