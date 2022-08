Brutte notizie per i telespettatori: saltano le nuove puntate di Imma Tataranni

La serie televisiva targata Rai sul sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni non andrà più in onda secondo il calendario prestabilito

Tante le proposte a livello di fiction e di serial da parte della Rai. La televisione pubblica ha già messo in programmazione per la stagione televisiva 2022-2023 diverse novità e stagioni di prodotti già apprezzati.

Tanta attesa da parte del pubblico di Rai Uno per le nuovissime puntate di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La fiction è tratta dai romanzi della scrittrice italiana Mariolina Venezia.

Imma Tataranni piace al pubblico per il carattere spigliato ed istrionico del sostituo procuratore di Matera, intepretata dalla bravissima Vanessa Scalera. Oltre agli intrighi da poliziesco che si svolgono nel capoluogo della Basilicata.

Quando andranno in onda le prossime 4 puntate di Imma Tataranni 2

C’è però una brutta notizia per tutti gli appassionati di questa serie TV targata Rai. Inizialmente, come annunciato dal palinsesto ufficiale della nuova stagione televisiva, Imma Tataranni sarebbe dovuta tornare in prima serata da giovedì 22 settembre.

Ma da ultime indiscrezioni pare che tale ritorno in TV salterà. Infatti Rai Uno per quella data ha previsto un altro programma nell’orario serale: bensì uno speciale Porta a Porta con tanto di atteso confronto televisivo tra Enrico Letta, segretario PD e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a soli tre giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre.

Il 22 settembre dunque non ci sarà spazio per il ritorno di Imma Tataranni. I fan sono subito molto preoccupati, visto che la Rai per ora non ha dato ufficialità sulla data in cui la ficition ambientata a Matera vedrà finalmente la luce.

Possibile che lo show in questione potrebbe slittare solo di una settimana ed andare in onda il giovedì successivo, vale a dire il 29 settembre prossimo. Ma si attendono comunicazioni in merito.

Quelle che devono andare in onda a breve solo le quattro puntate della seconda stagione di Imma Tataranni, dopo che i primi episodi di questa serie erano state già trasmesse nell’autunno scorso. Il successo ed il seguito di pubblico però sembra non dare alcun dubbio: le storie della simpatica ed affascinante Tataranni e dei suoi colleghi saranno sicuramente in TV a breve.