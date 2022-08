Bianca Guaccero torna in Tv: c’è l’annuncio della conduttrice

Bianca Guaccero torna in Tv? La conduttrice ha fatto un annuncio ai suoi fan in cui ha espresso la sua gioia per alcuni progetti. Ecco le sue parole.

L’ultima edizione di Detto Fatto ha chiuso i quattro anni di conduzione di Bianca Guaccero. La conduttrice, nel salutare e ringraziare il cast ed il pubblico, si è commossa più volte. Il programma non è stato il suo unico impegno nel piccolo schermo in questi ultimi anni, ma sicuramente è quello che l’ha tenuta più impegnata nel quotidiano.

Non bisogna dimenticare che Bianca Guaccero ha però esordito come attrice in Terra Bruciata insieme a Raoul Bova e Giancarlo Giannini quando aveva solo 18 anni. Anche negli ultimi quattro anni ha avuto numerosi impegni. Ha lavorato ad una fiction con Cinzia Th. Torrini ed ha presentato anche Una storia da cantare insieme a Enrico Ruggeri.

Bianca Guaccero torna in Tv? Ecco le sue parole

Bianca Guaccero è corteggiatissima anche dai talent show. La sua partecipazione a Tale e Quale Show aveva dato luogo a degli attacchi durissimi nei suoi confronti. La sua tecnica di ballo era buona, ma alcuni spettatori avevano iniziato ad insultarla per la sua eccessiva magrezza, appellandola “anoressica” o “malata“.

Bianca Guaccero ha dimostrato in quell’occasione di avere un carattere molto forte. Ha però ricordato che, una persona davvero malata, sarebbe stata distrutta dagli attacchi ricevuti. La conduttrice ha trovato modo di partecipare recentemente anche ad un altro show, condotto da Milly Carlucci. Ha indossato la maschera Medusa in Il cantante mascherato.

Milly Carlucci sta corteggiando la conduttrice? L’indiscrezione

Bianca Guaccero ha recentemente allertato i suoi fan che c’è un progetto a cui sta lavorando e che ci saranno delle belle sorprese. Al momento non ha voluto rivelare di più, ma le indiscrezioni la vedrebbero come favorita nel talent show di Milly Carlucci di maggiore successo, ovvero Ballando con le Stelle.

Se questo scenario fosse riconfermato, come ha notato lanostratv.it, Bianca Guaccero si troverebbe a condividere con Elisa Isoardi lo stesso destino. Anche lei, dopo la mancata riconferma a detto fatto, aveva scelto la vetrina del dancing show di Rai 1 per continuare a mantenere visibilità e cercare un nuovo programma da condurre.