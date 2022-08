Ballando con le Stelle, amatissima protagonista rivela i gravi problemi avuti dal figlio: fan distrutti

L’amatissima protagonista di Ballando con le Stelle ha rivelato i gravi problemi avuti da suo figlio. Ecco il commovente racconto.

Ballando con le Stelle offre spesso la possibilità di conoscere meglio non solo i vip che vi partecipano. Il pubblico si affeziona anche agli insegnanti di danza, che spesso sono dei veri e propri campioni a livello mondiale. È questo il caso di Samuel Peron, che dopo aver ballato con Sabrina Salerno è diventato opinionista di Oggi è un altro giorno.

Anche Veera Kinnunen, che è presente nel programma dal lontano 2012, è un volto a cui il pubblico si è molto affezionato. In particolare, nel 2019, fu una delle protagoniste discusse di Ballando con le Stelle a causa della relazione intrecciata con il suo partner Dani Osvaldo, che mise fine ad 11 anni di fidanzamento con il collega Stefano Oradei.

Ballando con le Stelle, il dramma del figlio della ballerina

Veera Kinnunen e Stefano Oradei si erano conosciuti nel 2008 durante una gara di ballo. Da allora, avevano deciso di mettere i loro destini in comune. Avevano aperto una scuola di danza in Svezia, il paese natale della ballerina. Erano diventati compagni anche nella professione, gareggiando insieme nei balli latino americani.

La relazione di Veera Kinnunen con Dani Osvaldo non fu duratura. Come ammesso da Stefano Oradei, c’erano già numerosi problemi di coppia prima di questo flirt. Oggi l’amatissima ballerina di Ballando con le Stelle è innamorata di Salvatore Mingoia, con cui ha avuto un figlio alla fine del 2021, Valter.

Lo strazio della ballerina: “Mai provato tanta paura come in quei giorni”

Il figlio di Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia ha contratto il Covid. La ballerina ha spiegato che i reparti pediatrici per il Covid-19 sono stati vissuti da lei come un vero e proprio incubo. Nei primi tre giorni, infatti, nessuno ha potuto avvicinarsi a Valter, e lei non è praticamente riuscita a prendere sonno dalla paura e dall’ansia che provava.

La ballerina ha spiegato al settimanale Di Più che solo un genitore poteva stare vicino a Valter in ospedale, così lei non ha potuto avere il supporto del compagno. Il suo compito era quello di misurare la febbre al figlio, che solo dal terzo giorno ha iniziato a stare bene. Veera ha spiegato che quest’esperienza l’ha riavvicinata a Dio ed alla fede.

Questi sono gli auguri di buon Ferragosto della conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: