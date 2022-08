Ballando con le Stelle, storia d’amore finita per una delle coppie più amate: addio!

Ballando con le Stelle, storia d’amore finita per una delle coppie più amate. Hanno rappresentato un binomio davvero indissolubile per anni

Iago Garcia ed Eleonora Puglia si sono lasciati dopo 5 anni di unione. La ballerina ha voluto precisare la situazione con delle recenti dichiarazioni. I fan sono molto dispiaciuti.

All’interno del format di Ballando con le Stelle si sono formate delle coppie davvero molto affiatate. Alcune di queste sono sfociate in delle vere e proprie storie d’amore, anche piuttosto intense. Dalla prima edizione, datata 2005, lo show condotto da Milly Carlucci ha fatto il pieno di ascolti e lanciato (o rilanciato) diversi personaggi. In entrambi i ragionamenti rientra a pieno il nome di Iago Garcia, attore spagnolo protagonista dell’undicesima edizione del programma e innamoratissimo della ballerina Eleonora Puglia. L’interprete della soap “Il Segreto”, ha fatto coppia fissa con la giovane danzatrice per ben 5 anni. Ora, in base a quanto riportato dal portale Isaechia.it, i due si sarebbero definitivamente lasciati.

Per amore di Eleonora Iago si era trasferito a Roma, rimando vicino alla compagna e trovando un’intesa che non aveva mai risentito dei 17 anni di differenza di età. Il ritorno dell’attore spagnolo in patria nell’ultimo periodo era suonato già come un grosso campanello d’allarme, anche perchè i due da un po’ non apparivano in pubblico.

Ballando con le Stelle, Iago Garcia ed Eleonora Puglia si sono lasciati: tutti i particolari

Dopo aver preso parte a fiction e film per il cinema in Italia, la sua parentesi nel nostro paese sembrava definitivamente conclusa. Adesso, tra un indizio social e l’altro (sono sparite tutte le foto di coppia) è arrivata anche la conferma di Eleonora Puglia a cancellare ogni tipo di dubbio.

Come scritto dal sito Isaechia.it, la ballerina ha messo i punti sulle “i”, affrontando la questione in modo chiaro. Sul proprio profilo Facebook ha precisato i termini dell’addio con Iago Garcia, svelando anche dei particolari che nessuno conosceva.

Innanzi tutto il distacco sarebbe avvenuto già un anno fa e la decisione non sarebbe venuta da parte dell’ex vincitore di Ballando con le Stelle.

Eleonora Puglia, dopo aver letto alcuni articoli sul suo conto ha deciso di uscire allo scoperto: “Mi sono sempre tenuta alla larga dal gossip e voglio continuare a farlo. Tuttavia, ci tengo a precisare, giusto per rimanere elegante, che la nostra storia è terminata un anno fa e per volontà di entrambi. Grazie per l’interesse. In merito non rilascerò alcuna dichiarazione”.