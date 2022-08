Amici 22, colpo di scena: clamorosa esclusione nella prima puntata

Nella prima puntata di Amici 22 dovrebbe esserci una clamorosa esclusione. Questo è quanto filtra dagli addetto ai lavori a poco meno di un mese dalla data di registrazione del primo appuntamento del talent show.

Da luglio sono aperti i casting per selezionare gli alunni della classe 2022/23 di Amici. Alla conduzione, senza alcun dubbio, ci sarà ancora Maria De Filippi. Fra i professori, ci sono due annunciate novità. Anna Pettinelli e Veronica Peparini non hanno rinnovato il contratto con Mediaset e quindi non siederanno più dietro la cattedra.

La decisione sembrerebbe essere stata presa dagli autori del programma, e non dalle due professoresse, che ormai da tempo formavano il team PePe del serale. A loro si deve la selezione di numerosi talenti, come Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. A giudicare dai commenti rilasciati sui social, Peparini e Pettinelli non sono contente di lasciare la Tv.

Amici 22, ecco chi riguarda la clamorosa esclusione

La data in cui verrà trasmessa la prima puntata di Amici 22 è già stata resa nota. Il 18 settembre verranno presentati al pubblico del talent show i nuovi professori, ovvero Emanuel Lo e Arisa. Entrambi si dovrebbero occupare di canto, anche se il marito della cantante Giorgia è anche un ballerino professionista.

Il 18 settembre Maria De Filippi presenterà al pubblico anche la nuova classe di Amici. Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, questa puntata non sarà trasmessa in diretta. Come da tradizione, verranno effettuate delle registrazioni. La data più probabile è una giornata qualsiasi dal 12 al 16 settembre, ovvero pochi giorni prima della messa in onda.

Gli ospiti del primo appuntamento: il vincitore non c’è, come mai?

La prima puntata di Amici 22 promette tantissimi ospiti. Quello che rivelano le indiscrezioni è che, ovviamente, tutti gli studenti di Amici 21 hanno accettato volentieri di tornare su Canale 5. Il vincitore della scorsa edizione, Luigi Strangis, sembrerebbe essere al momento in dubbio. Potrebbe dunque mancare la puntata di apertura.

