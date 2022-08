Alfonso Signorini ci ripensa e le scarta: fuori dal GF Vip 7!

Arriva una decisione a sorpresa di Alfonso Signorini, che ha deciso di scartare dal cast del GF Vip 7 due acclamate influencer: di chi si tratta.

Cresce l’attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip, con la nuova edizione del reality che esordirà nel mese di settembre. Alfonso Signorini è quindi impegnato nella composizione del cast e nelle ultime ore avrebbe preso una decisione a sorpresa.

Continuano a trapelare indiscrezioni sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. Infatti in questi giorni Alfonso Signorini sta stuzzicando i suoi followers lanciando diversi indizi sulla sua pagina Instagram. Proprio dal web quindi arrivano le notizie su chi popolerà la casa del reality a partire dalla prossima stagione. Tra i nomi associati al cast nelle ultime settimane è ricorso spesso quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi.

Questo nome, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, però, sembrerebbe essere stato smentito proprio nelle ultime ore. Infatti ulteriori novità sulla Tehrani sono arrivate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha fatto sapere come la donna sia stata provinata e successivamente scartata. Sul profilo Instagram del giornalista di cronaca rosa si legge: “la mamma di Giulia Salemi avrebbe fatto il provino, per poi essere scartata. Fariba non farà parte del GF Vip“. Inoltre la donna non sarebbe l’unica grande esclusa dopo i provini per varcare la porta rossa.

GF Vip 7, Alfonso Signorini scarta tutti: decisione a sorpresa del conduttore

Alessandro Rosica sul proprio profilo Instagram ha infatti svelato che tra i concorrenti che hanno sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip 7 ma sono poi stati esclusi figurano anche Taylor Mega e Rosa Perrotta. Una decisione a sorpresa, soprattutto per quanto riguarda Mega, che era uno dei primi nomi associati alla nuova edizione del reality show. Nelle ultime ore, invece, Rosa Perrotta ha voluto smentire personalmente di essere stata scartata dalla trasmissione.

Infatti l’influencer sui suoi profili social ha tuonato: “Mai fatto il provino per il gf. Mi dispiace ma è una grande ca**ata“. Una smentita ripresa dallo stesso Rosica, che si è subito scusato per l’errore e facendo il nome di un Vippone che invece pare sarà certamente nella Casa. Stiamo quindi parlando di Elenoire Ferruzzi, showgirl e icona gay di cui tanto si sta vociferando in queste settimane. Sarebbe lei, infatti, uno dei nomi più attesi per la prossima edizione del reality di Alfonso Signorini. Vedremo se su questo nome ci sarà una conferma.