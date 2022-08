Uomini e Donne, i nuovi quattro tronisti: c’è un “no” clamoroso di Maria De Filippi

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per cominciare e con essa arriveranno quattro nuovi tronisti: ecco chi sono

A settembre partirà una nuova edizione dell’attesissimo dating show di Maria De Filippi su Canale 5. I fan affezionati non vedono l’ora di scoprire le novità.

Non manca molto per una nuova messa in onda della prossima stagione di Uomini e Donne, pertanto la curiosità su chi saranno i protagonisti aumenta. C’è sicuramente tanto hype per il Trono Classico che, come ogni anno, vedrà un ricambio dopo che quelli della passata stagione hanno fatto le loro scelte, molte delle quali non andate a buon fine.

Storia diversa per il Trono Over che, invece, riprende proprio da dove si è lasciati e si analizza l’estate trascorsa fuori dalle telecamere per capire se c’è stata opportunità di conoscere altre persone al di là del programma. Secondo quanto raccolto da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, sembrerebbe che le registrazioni delle prime puntate siano previste per fine agosto, tra il 30 e il 31.

Uomini e Donne, chi saranno i protagonisti? Maria De Filippi fa una scelta

Nelle ultime stagioni, Uomini e Donne ha fatto parecchio discutere io pubblico da casa sopratutto per quanto riguarda il Trono Classico: troppe personalità artefatte, poca lealtà ed estenuante ricerca della popolarità. Questo mix diventato stucchevole ad un certo punto, ha “costretto” Maria De Filippi a cambiare rotta ed ascoltare la voce del suo popolo. La conduttrice ha ben pensato di pescare quattro corteggiatrici/corteggiatori a caso, senza che abbiano preso precedentemente parte al reality show.

Ad essere sfavorita da questa situazione è indubbiamente Federica Aversano che sembrava essere in lizza per prendere lo scettro e la corona. Alla fine, la scelta dei vertici è ricaduta su un totale ricambio generazionale senza dare la possibilità a nessuno di prendersi gioco della redazione, in nessun modo. La non scelta di Matteo Ranieri, dunque, è stata beffata per ben due volte. Forse è il momento di pensare di trovare il vero amore al di là delle telecamere del dating show.