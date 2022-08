Ultim’ora Schumacher, doloroso addio: purtroppo è arrivata la notizia che tutti temevano

Clamorosa notizia nel mondo della Formula 1 dove Schumacher sembrerebbe vicino ad un addio inaspettato: cosa sta succedendo nel paddock.

Spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro di Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo. Infatti per lui sta arrivare un clamoroso ed inaspettato addio alla Ferrari. Una scelta necessaria per il campione di Formula 2, visto che da due anni si trova bloccato alla Haas, team satellite del Cavallino Rampante. Nel futuro del figlio di Michael sembrerebbe esserci l’Alpine. Il team francese infatti è alla caccia di un pilota da affiancare ad Esteban Ocon per la stagione 2023.

La scelta di Mick ricadrebbe dopo la debacle avuta con Oscar Piastri. Infatti dopo l’annuncio, il pilota australiano ha comunicato che non correrà per la squadra francese. Il giovane talento infatti sembrerebbe essere diretto verso la McLaren, pronta a liberare Daniel Ricciardo assicurandogli una buonuscita. La voce di un futuro di Mick all’Alpine è stata confermata proprio dal diretto interessato, che ha iniziato a seguire su Instagram Laurent Rossi, CEO del team francese. Il figlio di Michael quindi sembrerebbe pronto a cambiare team.

Schumacher, come sta oggi Michael: le parole della moglie

In questi giorni Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher ha ritirato l’ennesimo premio intitolato al marito. Il momento è stato talmente toccante che la bionda donna è scoppiata in lacrime, commuovendosi davanti a tutti. Infatti il motivo delle lacrime è arrivato proprio nel momento in cui Corinna ha preso il microfono in mano. Così la moglie del sette volte campione del mondo ha affermato: “Michael è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri“.

Quindi la moglie del campione ha ritirato il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d’origine. Un premio non solo al campione dei 7 titoli mondiali, ma anche all’uomo. Ma ciò che hanno commosso maggiormente Corinna sono le ragioni per cui il marito ha ricevuto il premio. Infatti i presentatori consegnando il premio hanno affermato: “persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri“. Così la moglie di Michael, presente in platea, è scoppiata in lacrime.