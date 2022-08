Tremano i clienti PayPal: questo messaggio sta svuotando i conti di tutti. Bisogna fare massima attenzione quando si riceve una specifica mail

Il solito fenomeno del phishing sta mietendo moltissime vittime. Il link pericolosissimo consente agli hacker di accedere al vostro conto e prendere tutti i soldi presenti in pochi istanti.

Ormai si è diventati pratici in tema di truffe online. Con la diffusione della rete e degli smartphone, sempre più operazioni finanziarie vengono compiute con un semplice click. Se da un lato è estremamente comodo poter effettuare transazioni complesse direttamente da casa o in giro, dall’altro ci si espone anche a possibili rischi. La diffusione degli hacker, in cerca di truffe informatiche, ci impone ad aumentare il nostro livello di attenzione, oltre a diffidare a tanti dei messaggi che riceviamo. Lo schema è sempre lo stesso: ci viene inoltrato un link all’interno di una mail, tramite il quale è possibile rubare i nostri dati e quindi di conseguenza accedere ai nostri conti. In ordine temporale l’ultimo schema criminale di cui vogliamo parlare oggi è quello che coinvolge il marchio PayPal. I criminali utilizzano spesso dei brand riconosciuti per abbassare le difese degli utenti e convincerli a seguire le mendaci procedure.

Tremano i clienti PayPal: l’ultima mail contiene un link pericolosissimo per tutti

La nuova mail truffa proveniente dal “presunto” team di PayPal, parla di un pagamento effettuato senza che il diretto interessato ne sappia nulla. Andiamo a vedere insieme nello specifico di cosa si tratta.

La mail incriminata

“Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal”.

Il consiglio è sempre lo stesso, ovvero cancellare il messaggio senza cliccare su nessun link presente.