Romina Power-Loredana Lecciso, svelata tutta la verità: pazzesco!

Spunta la verità riguardante Romina Power e Loredana Lecciso. Per la compagna di Al Bano la verità è questione di tempo: le sue parole.

In queste ore è spuntata tutta la verità riguardante Romina Power e Loredana Lecciso. A parlare ci ha pensato proprio l’attuale compagno di Al Bano Carrisis. Andiamo a vedere tutta la verità da parte della showgirl.

E’ molto difficile quando un compagno ha un ex ingombrante con cui ha fatto molti figli, e ha avuto un successo incredibile in giro per il mondo. Infatti è difficile che questa donna sparisca dalla sua vita senza lasciare traccia. Non deve quindi essere stato facile per Loredana Lecciso sopportare di essere sempre paragonata a Romina Power, ex storica del suo compagno (da 22 anni) di nome Al Bano Carrisi. Nonostante ciò proprio la Lecciso ha voluto raccontare questo particolare rapporto nella sua ultima intervista.

Infatti nel corso di una rivista rilasciata al settimanale Nuovo Tv l’attuale compagna di Al Bano Carrisi ha quindi affermato: “La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente“. Una frase che lascia spazio a tantissime ipotesi sull’attuale rapporto tra i due, che non sembrerebbe essere idilliaco. Andiamo quindi a vedere le altre parole pronunciate dalla Lecciso nel corso del suo colloquio con Nuovo Tv.

Romina Power-Loredana Lecciso, parla l’attuale compagna di Al Bano: vuole tornare in tv

Sono diversi anni che Loredana Lecciso non appare in televisione. Infatti la compagna di Al Bano non è in tv dallo scoppio della pandemia in veste di ospite o opinionista, e il pubblico inizia a sentire la sua mancanza. Ora è lei a rompere il silenzio spiegando il suo desiderio di tornare sul piccolo schermo: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”.

Bisognerà quindi capire se qualche rete darà ascolto alla showgirl, pronta ad accoglierla in qualche programma in compagnia della figlia Jasmine. Parlando della sua attuale relazione con il cantante di Cellino San Marco, la showgirl ha rivelato: “Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale“. In pochi pensavano che la loro storia non sarebbe durata molto e invece stanno insieme da ventidue anni, alla faccia delle malelingue. Questa è proprio la dimostrazione che un conto è la vita pubblica, quella sotto la luce invadente dei riflettori, e un conto quella privata tra le mura domestiche.