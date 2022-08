Panico per una ex concorrente del Grande Fratello: blackout a causa del maltempo

Il maltempo sta causando disagi in tutta Italia e destando forte preoccupazione: un ex volto del Grande Fratello ne è testimone

Trombe d’aria, forti grandinate, cumuli d’acqua: l’Italia degli ultimi giorni è al centro di una burrasca da cui sembra non riuscire ad uscire. Morti, feriti e danni non da poco: questo è il terribile bollettino.

L’ultima settimana del Bel Paese è stata piuttosto burrascosa: da Nord a Sud i danni e disagi dovuti al maltempo non si contano più sulle dita di due mani. La cronaca non fa altro che riportare di vittime di questa tempesta che ha invaso l’Italia e che sembra non volerla lasciare. Proprio a causa di questi esagerati fenomeni atmosferici, in molti ci hanno rimesso la vita, per altri, si contano altri tipi di disagi che rendono la quotidianità impossibile.

A farne le spese cittadini comuni, ma anche una vecchia conoscenza della TV italiana: un’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso quello che sta vivendo in queste ultime ore a causa del maltempo.

Laura Torrisi, ex volto del Grande Fratello racconta il panico

È tramite il suo profilo Instagram che Laura Torrisi ha raccontato della grande paura che sta vivendo in queste ore. L’ex gieffina, come tanti altri volti noti, si trova in Toscana, l’area geograficamente più colpita dalla tempesta e pertanto è stata riempita di domande sulle sue condizioni cui ha risposto con sincerità: “Grazie dei messaggi, stiamo bene. Senza acqua nè corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora). Siamo ancora in allerta gialla. Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque”. Laura Torrisi è riuscita a coglierla con filosofia e, anzi, ha anche ironizzato riprendendo alcune scene che sembrano essere apocalittiche.

Sulle sue Instagram stories ha pubblicato un video in cui ritrae piatti, bicchieri e varie posate sparse per la strada, tutta roba portata via dal vento ed ha ironizzato: “Lavastoviglie di ultima generazione, per info e brevetto contattatemi”.