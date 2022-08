“Un uomo molto ricco”, Elisabetta Gregoraci non si nasconde più: chi è la sua nuova fiamma

Elisabetta Gregoraci è tornata prepotentemente sul mercato e non ha paura di nascondersi: adesso c’è una nuova fiamma nella sua vita

Nei giorni scorsi si è accostato una nuova fiamma nella vita dell’ex moglie di Flavio Briatore che, però, non è quella giusta. Per l’esattezza, infatti, nella vita della showgirl c’è qualcuno, ma il suo nome fin qui non è ancora emerso.

Il cuore di Elisabetta Gregoraci sembra essere tornato a battere. Nonostante quel rapporto un po’ particolare che ha con il suo ex compagno, Flavio Briatore, adesso è ora di tornare sul mercato e concedersi all’amore.

Nelle passate settimane si è vociferato insistentemente circa la presenza di un altro uomo nella vita della showgirl. La figura a lei più vicina sembrava essere a Giulio Fratini, più giovane di lei di 12 anni, ed ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise. Chi si dice certo che questa è una voce infondata è Alessandro Rosica, esperto di gossip che lavora sui social, che conferma i rumor di un cuore impegnato per la Gregoraci, ma non da Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci pensa all’amore: chi è quest’uomo?

Stando a quanto svelato da Alessandro Rosica, l’esperto di gossip del web, sembrerebbe che non c’è un uomo molto più giovane della Gregoraci nella sua vita, ma un suo coetaneo ed anche molto ricco. Tra i due sembrerebbe esserci un ottimo rapporto, seppure ancora in una fase iniziale, che avrebbe portato un po’ di serenità alla showgirl. La Gregoraci arriva da un’estate ricca di successi perché ancora una volta impegnata con Battiti Live cui lei stessa ha più volte ammesso di essere molto legata lavorativamente parlando.

Intanto che il nome dell’uomo misterioso non è ancora emerso, sul suo conto si fanno le prime ipotesi. A giudicare dal fatto che si parla di un “uomo molto ricco” è facile pensare ad un imprenditore. Nel frattempo, comunque, la showgirl intrattiene ottimi rapporti con Flavio Briatore che oltre ad essere suo ex compagno è anche padre di Nathan Falco.