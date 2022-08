Netflix, novità stupefacente a settembre: cresce l’attesa tra gli utenti. Sono in arrivo alcune chicche che faranno felici gli spettatori

Dopo l’estate ci sarà nell’ampia gamma di scelta della piattaforma streaming davvero un’infinità di serie tv e film. Non resta che attendere un paio di settimane e iniziare a scegliere.

La piattaforma di streaming più famosa del mondo non resta con le mani in mano nemmeno durante il periodo estivo. In questo torrido mese di agosto, i clienti italiani hanno potuto usufruire di una grande quantità di titoli introdotti nel catalogo multimediale. Da film molto interessanti come Persuasione con Dakota Johnson, a nuove serie tv come Non ho mai 3. Da adesso in poi ci si concentra però su quello che sarà a settembre, con una valanga di novità, di tutti i genere, per gli abbonati. Dopo l’estate ci sarà l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i prodotti, vecchi e nuovi, inseriti nel menù.

Dopo aver assistito ad alcuni cult ad agosto, adesso è il momento di concentrarsi su nuove produzioni e sequel di vecchi successi.

Stiamo parlando di titoli come The Winx Saga (arrivato alla seconda stagione) o la serie tv Cobra Kai 5. Lo spin-off di quanto visto nella famigerata trilogia anni ’80 Karate Kid (regia di John G. Avildsen) è forse il prodotto di massima attesa. La trama è ambientata diversi anni dopo gli eventi narrati dal primo film. Lawrence, trasformatosi in un fallito di mezza età che vive alla giornata, decide di riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai. La quinta stagione sarà come previsto piena di colpi di scena, preannunciandosi imperdibile.

Netflix, novità stupefacente a settembre: tutti i titoli di film e serie tv

Andando nello specifico andiamo a vedere i vari titoli di film e serie tv in arrivo a settembre 2022.

Film in catalogo a settembre 2022:

• LOVE IN THE VILLA. INNAMORARSI A VERONA

• IL FESTIVAL DEI CANTASTORIE

• UNTOLD: LA REGATA DEL SECOLO

• END OF THE ROAD

• LA CASA TRA LE ONDE

• DO REVENGE

• ATHENA

• BLONDE

• ENTERGALACTIC

• RAINBOW

Serie Tv e reality settembre 2022:

• OFF THE HOOK

• SKAM ITALIA

• IL DIAVOLO IN OHIO

• DATED AND RELATED

• NON SEI NIENTE DI SPECIALE

• NARCOSANTOS

• COBRA KAI S5

• FATE: THE WINX SAGA S2

• WANNA

• SNABBA CASH