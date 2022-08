GF Vip, salta tutto in extremis: cattive notizie per Alfonso Signorini

Una delle poche certezze del GF Vip 7 potrebbe saltare in extremis e lasciare Alfonso Signorini con l’amaro in bocca: sta succedendo in queste ore

Il web è scatenato ed è partita anche una petizione: salta tutto? Questo è il rischio verso cui va il padrone di casa e direttore artistico del reality show in partenza da metà settembre.

Non resta più così tanto tempo ad Alfonso Signorini ed il suo staff per poter mettere a punto la prossima edizione del GF Vip: con la data fissata per metà settembre, ormai si è agli sgoccioli per decidere chi saranno i concorrenti della casa più spiata d’Italia nella sua settima edizione.

Appurata la presenza di Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste, adesso c’è tutto un contorno da costruire a tavolino e fin qui Alfonso Signorini l’ha fatto egregiamente sparpagliando indizi qui e lì sui social per alimentare l’hype e far giocare i telespettatori affezionati ad indovinare chi potrebbero essere i futuri coinquilini. Tra questi ne è stato subito ufficializzato uno, Giovanni Ciacci, che sembra essere già a rischio.

GF Vip 7, Giovanni Ciacci non entrerà nella casa? Cosa sta succedendo in queste ore

È stato Giovanni Ciacci ad ufficializzare la sua partecipazione al GF Vip 7 al settimanale Chi, all’interno del quale ha anche ammesso di essere sieropositivo e che all’interno della casa più spiata d’Italia avrà tutte le intenzioni di sensibilizzare sull’argomento. Le sue dichiarazioni hanno creato grande sgomento a tal punto da far nascere una fazione che si oppone categoricamente all’ingresso dello stylist al Grande Fratello VIP. Su internet, infatti, è nata una vera e propria petizione affinché gli sia proibita quest’esperienza in TV.

A favore di Giovanni Ciacci è intervenuta la LILA (lega italiana per la lotta contro l’AIDS) che ha dapprima ringraziato lo stylist per approfittare della sua popolarità per sciorinare un argomento così importante e delicato in TV, ed ha anche chiesto fortemente l’intervento da parte dei gestori affinché possano mettere fine agli attacchi social che sta ingiustamente ricevendo.