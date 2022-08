Elodie si bacia davanti a tutti: Marracash archiviato, il gossip dell’estate – FOTO

Elodie ha già dimenticato Marracash: è scattato il bacio con un noto sportivo con cui starebbe trascorrendo le vacanze in Sardegna. Ecco le foto scattate fra la serata del 18 agosto e la mattina del 19 agosto.

A luglio Elodie era stata ospite del giornalista Peter Gomez nel programma La Confessione. Avevano fatto molto discutere alcune sue dichiarazioni riguardo un suo ex, Marracash. Nonostante si sarebbero ormai lasciati da circa un anno, la cantante è tornata molto volentieri a parlare di lui nell’intervista sul canale Nove.

Secondo Elodie, Marracash sarebbe insuperabile. Il rapper sarebbe la perfezione, e nessuno riuscirà mai a tenere il confronto con lui. Vedendo anche che lui era andato a trovarla nel backstage dei suoi concerti, posando per le foto insieme alla famiglia dell’ex di Amici, in molti hanno pensato che le dichiarazioni potessero segnare un riavvicinamento.

Elodie, scatta il bacio: chi è la sua nuova fiamma

Marracash aveva dato in passato un indizio riguardo il rapporto fra lui ed Elodie. Ha spiegato che le persone, spesso, hanno una visione molto tradizionale dell’amore, e non capiscono che invece può avere anche altre forme. Sicuramente, i due in questo momento non sono una coppia, dal momento che stanno trascorrendo le vacanze separati.

Ad inizio agosto il Twiga ha ospitato l’evento The Nomellini Awards, che ha premiato le personalità che si sono distinte nel precedente anno. L’occasione si è trasformata in un evento mondano in cui erano presenti tantissimi vip. Fra questi, i paparazzi hanno subito notato che Elodie sembrava essere in sintonia con un noto sportivo.

Lo sportivo riporterà Elodie fra le braccia di Marracash? La profezia

Nella serata del 18 agosto, Elodie è stata di nuovo vista in compagnia dell’ex campione di moto, Andrea Iannone. Come riportano gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due hanno trascorso la serata al Sanctuary. Chi era lì, giura che fra Elodie e lo sportivo sia scattato il bacio, e più volte. Insomma, l’attrazione sarebbe evidente.

Anche il giorno successivo, il 19 agosto, le immagini riprendono Elodie e Iannone che passeggiano insieme e si godono la vacanza in Sardegna. Non resta che aspettare per scoprire se si è trattato solo di un flirt estivo o di un’amicizia. In tal caso, bisogna vedere se anche questa volta Iannone porterà la sua fidanzata a riavvicinarsi al suo ex.

Ecco le foto di Amedeo Venza e Deianira Marzano riguardo il presunto flirt di Elodie con Andrea Iannone: