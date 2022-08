Don Matteo 14, altro addio ad uno dei protagonisti? Parla l’attore

I fan affezionati di Don Matteo non sono pronti a dire addio ad un altro protagonista: l’attore chiarisce tutto

Sopportare altre uscite di scena dopo l’addio di Terence Hill sarebbe davvero complesso per gli amanti della fiction di Rai Uno che conta tantissimi telespettatori. L’attore interviene per mettere in chiaro gli ultimi rumor.

Quando impazzarono i primi rumor di un addio di Terence Hill dalla fiction di Rai Uno, ci fu un misto tra scetticismo e clamore perché sarebbe stato impossibile togliere un protagonista dalla sua serie, eppure alla fine, tra malumori e perplessità, Don Matteo continua la sua programmazione senza il suo personaggio principale.

Adesso la paura per i telespettatori è che dai vertici non ritengano nessuno dei personaggi insostituibile e che, da un momento all’altro, possa esserci un altro addio inaspettato. È questo il motivo per cui a seguito di alcuni rumor delle scorse settimane, uno dei protagonisti assoluti della fiction di Rai Uno è stato costretto a far chiarezza.

Don Matteo 14, il Maresciallo Cecchini esce di scena?

Può il Maresciallo Cecchini abbandonare Don Matteo 14? Fino ad un anno fa la risposta era scontata, esattamente come per lo stesso protagonista, ad oggi la paura di vederlo fuori di scena è tanta. Per portare un po’ di serenità tra i suoi telespettatori affezionati, Nino Frassica ha spiegato al settimanale TvMia: “Continuerò? Sì, la divisa da carabiniere di Cecchini ormai è nel mio armadio, fa parte di me”. Spazzato via ogni dubbio dalla preoccupazione dei tantissimi telespettatori che erano preoccupati dal fatto di non poter vedere più Nino Frassica nella storica fiction Rai.

Da poco è terminato Don Matteo 13 regalando grosse soddisfazioni in termini d’ascolti, esattamente come le repliche delle passate stagioni riproposte durante l’estate. Quando si riunirà il cast per le nuove puntate? Nino Frassica fa sapere: “Dovrebbero iniziare nella prossima primavera, ma forse verranno anticipate”.

Nel frattempo, l’attore e comico sarà impegnato in un nuovo appuntamento come voce narrante de Il Collegio dove sostituirà Giancarlo Magalli.