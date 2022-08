Dayane Mello lo rivela finalmente a tutti: retroscena pazzesco su Rosalinda Cannavò. I fan sono rimasti spiazzati quando lo hanno sentito

Il rapporto tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana non è stato sempre semplice. Le due hanno condiviso insieme l’esperienza al Grande Fratello Vip, stringendo una bella amicizia.

Sono state due grandi protagoniste di un’edizione del Grande Fratello Vip, stringendo tra loro anche una bellissima amicizia. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nel corso del tempo si sono perse di vista e hanno incrinato il loro rapporto. Alcune frecciatine dopo essere uscite dalla Casa hanno contribuito ad acuire una distanza che sembrava impossibile a Cinecittà. Adesso la modella brasiliana è tornata a parlare dell’attrice e presentatrice siciliana, sottolineando anche alcuni aspetti che non tutti conoscevano.

Alla rivista Mio Dayane Mello ha dichiarato: “Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”.

Dayane Mello lo rivela finalmente a tutti: l’amicizia con Rosalinda Cannavò ormai è finita

Tra le varie amicizie che l’ex di Mario Balotelli ha “collezionato” all’interno del mondo dello spettacolo, non figura più quindi Adua Del Vesco. Riguardo al rapporto di quest’ultima con Zenga, la Mello ha aggiunto: “Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto“.

Sulla sua vita privata, la bellissima sudamericana ha voluto sottolineare come da tre anni si consideri single, al di là dei vari flirt che le sono stati attribuiti sui giornali di gossip.

Dal punto di vista professionale la sua carriera è decollata negli ultimi anni, con il reality La Fattoria a cui ha preso parte in Brasile. La notorietà nel suo paese natale è in netta crescita, così come in Italia, dove ha lanciato da poco una sua linea beauty.

Dal canto suo Rosalinda Cannavò si è ritagliata un bello spazio su Instagram come influencer, mentre in tv si appresta a lavorare con Carlo Conti. Sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show.