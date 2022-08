Barbara D’Urso smascherata? La vip interviene a commentare la foto

Una vip interviene per commentare le foto di Barbara D’Urso. Ecco le differenze fra come la conduttrice Mediaset si mostra sui social network e su come si presenta dal vivo durante le sue vacanze in Toscana.

Barbara D’Urso è un personaggio televisivo che indubbiamente piace molto. Allo stesso tempo, però, sembrerebbe avere anche molti detrattori. Dopo aver sentito le parole di Piersilvio Berlusconi riguardo il suo rinnovo contrattuale, risulta impossibile non percepire che, forse, ci possa essere stato un pizzico di cattiveria nel diffondere alcune indiscrezioni.

Barbara D’Urso è dunque confermata per la prossima stagione di Pomeriggio Cinque, ed in questi giorni si sta godendo le vacanze nella sua lussuosa villa di Capalbio, in Toscana. È una casa vacanze in cui la conduttrice Mediaset ama trascorrere il suo tempo libero, ma anche spiegare le ricette, mostrarsi con gli amici e mettersi in posa.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque è molto vanitosa, e sicuramente ama mettersi in posa. Impossibile non notare che in ogni scatto alza la testa verso l’alto per creare l’illusione ottica che il suo collo sia più lungo. Ama inoltre condividere, soprattutto su Instagram, degli scatti da vera diva ed esperta di moda, oltre che influencer.

Spesso, i momenti di vanità di Barbara D’Urso infiammano gli utenti del web. Alcuni sembrerebbero avere un esagerato odio nei confronti della conduttrice. Altri, invece, se la prenderebbero con lei per via dell’età: a maggio ha compiuto 65 anni. Alcune recenti foto in piscina, però, hanno addirittura fatto gridare alcuni utenti al falso.

Le foto dalla piscina di Barbara D’Urso: vere o false?

Il 28 luglio Barbara D’Urso si è mostrata su Instagram come si può vedere nella foto sottostante, commentando: “Tintarella… Di drone“. Molte persone hanno inziato a sostenere che la donna che si vedeva nella foto non fosse lei. I suoi capelli dovrebbero essere più chiari, e molti hanno sostenuto che la foto fosse esageratamente ritoccata.

Barbara D’Urso non ha commentato o risposto ai suoi fan, ma a Ferragosto ha voluto concedere il bis. La conduttrice ha condiviso nuovamente un set di foto dalla sua piscina, dove il “lato B” è in evidenza. Questa volta, una vip è intervenuta per dire la sua riguardo le differenze fra la foto e la realtà.

Arianna David non fa sconti: “Ecco com’è dal vivo Barbara D’Urso”

Arianna David ha scritto fra i commenti: “Te l’ho detto al forte la settimana scorsa… ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente ma anche per la tua immensa vitalità!“. Ha poi confermato che secondo lei molte persone scrivono con un’esagerata cattiveria, sostenendo che dal vivo è veramente bellissima.

Qui sotto le ultime foto pubblicate da Barbara D’Urso. Sotto, il dialogo di Arianna David con un’utente di Instagram.