Al Bano, gesto commovente in diretta TV: brividi per gli italiani

Torna a far parlare di sé Al Bano con un gesto arrivato direttamente in diretta televisiva. Il cantante di Cellino San Marco ha quindi sorpreso tutti nel corso di un’amata trasmissione Rai: cos’è successo.

Sul finire della puntata di ieri di Estate in Diretta Roberta Capua ha condotto una delle sue interviste. L’ospite presente in studio era Jasmine Carrisi, la figlia del noto cantante. I due insieme si sono fatti conoscere nel corso della trasmissione The Voice Senior andata in onda su Rai Uno. Oggi Jasmine ha raccontato il nuovo progetto che li vedrà insieme ma anche il rapporto che ha con il padre.

Proprio Al Bano ha quindi deciso di fare una sorpresa dolcissima alla figlia mandando un videomessaggio pieno di affetto e stima. Il cantante quindi si è detto consapevole di quanto sia difficile essere figlio di un personaggio importante e avere un cognome ingombrante. Nonostante ciò alla figlia ha affermato: “Invece tu hai dimostrato che non senti il peso di questo marchio, che ti diverti e che ami quello che fai“. Una dedica che non solo ha commosso Jasmine, ma anche tutto il pubblico a casa.

Al Bano durante il messagio rivolto alla figlia ha anche parlato della novità musicale che lo vede cantare insieme a Jasmine e al rapper Clementino. Infatti a questo proposito Roberta Capua ha chiesto a Jasmine di cosa si tratta e la ragazza ha detto che tutto parte da una cover che lei e il padre hanno realizzato insieme. Il pezzo in questione è Nessuno e la ragazza oggi l’ha cantato da sola ad Estate in diretta con le voci registrate di Al Bano e Clementino.

Nonostante sia una canzone degli anni ’50 tutti i giovani dell’età di Jasmine lo stanno apprezzando, come rilevato dalla cantante stessa. Infine parlando del rapporto con Al Bano la ragazza ha detto: “Siamo molto confidenti e amici, per me lui è una grande ispirazione“. Quindi Jasmine ha confermato di avere un ottimo rapporto con Al Bano e che è pronta a collaborare col padre anche in ambito musicale.