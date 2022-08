“Adriano Celentano è morto”: cosa sta succedendo, tutta la verità

Si è diffusa rapidamente sul web la notizia che Adriano Celentano fosse morto. Ecco cosa è davvero successo e come si è diffusa la triste cronaca.

A Ferragosto è diventata virale in pochissimo tempo una notizia che ha rattristato molti fan. In realtà, si è trattato di un enorme fraintendimento, dovuto ad un’omonimia. Un imprenditore di 39 anni, Carmine Celentano, è morto a seguito di un brutto incidente stradale. La sua moto si è schiantata contro un camion.

L’imprenditore era originario di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, le condizioni di Carmine Celentano sono precipitate. I motivi del suo decesso sono al momento sconosciuti. Il decesso ha colpito profondamente i suoi amici e familiari, ed il sindaco del suo paese ha voluto dedicargli una lettera pubblica.

Adriano Celentano, la notizia è manipolata? Che succede

La morte di Carmine Celentano non è solo una tristissima notizia di cronaca nera che parla di un decesso a causa di un incidente stradale, di cui ogni anno muoiono oltre 1,35 milioni di persone in tutto il mondo (fonte: Centers for Disease Control and Prevention). Secondo bufale.net, alcuni portali ne avrebbero approfittato per fare alcune manipolazioni.

Bufale.net insiste che diversi portali avrebbero pubblicato solo il cognome di Carmine Celentano nel titolo della loro notizia. Scrivendo “Celentano è morto“, si è velocemente diffuso il panico sul web, dove la notizia è anche andata in trend su Twitter. Tutti hanno dunque iniziato a chiedersi se il Molleggiato fosse davvero morto.

Anche l’artista si scaglia contro la manipolazione, ma è quella della Tv

Adriano Celentano non è morto. L’artista non è intervenuto per smentire in prima persona la notizia, anche se sul proprio account Instagram è molto attivo. La sua ultima pubblicazione è stata fatta il giorno dopo Ferragosto, per ricordare Piero Angela. Da diverso tempo l’artista è molto impegnato in una seria critica sui talk show e la Tv.

A novembre 2021 aveva raccontato che stava pensando di tornare lui in televisione con un nuovo programma, “Il conduttore“. Non si è capito se si trattava solo di una provocazione ai talk show o ad una reale intenzione. Celentano è stato durissimo nel commentare come sono stati emarginati i “no-vax” ed il diritto di replica negato in molti programmi.

Ecco l’addio di Adriano Celentano a Piero Angela: