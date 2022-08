WhatsApp, svolta storica: si potrà chattare anche senza il telefono

Una novità sensazionale per chi utilizza WhatsApp quotidianamente. I nuovi aggiornamenti renderanno l’app più fruibile

Milioni di persone nel mondo utilizzano ogni giorno WhatsApp. Vale a dire l’applicazione che permette tramite device portatili di chattare con persone o gruppi di utenti in maniera istantanea.

Una vera e propria salvezza per molti, che hanno abbandonato l’utilizzo degli SMS come sistema di messaggistica tramite telefono cellulare, passando all’app che garantisce rapidità e piena affidabilità nelle chat.

Meta, ovvero l’organo sviluppatore di WhatsApp, sta continuando ad aggiornare le funzionalità di questa applicazione istantanea. L’ultima novità è davvero stupefacente e potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione per chi utilizza WhatsApp ogni giorno.

In particolare ne gioveranno tutti coloro che preferiscono lavorare sul computer ed avere le chat di WhatsApp reperibili, magari per scambiarsi informazioni o messaggi in maniera immediata durante il tempo impiegato sul proprio desktop.

WhatsApp Web funzionerà anche senza il cellulare a portata di mano

La grossa rivoluzione riguarda in particolare la nuova app di WhatsApp per Windows 10 e Windows 11. L’aggiornamento di questa ultima permetterà agli utenti di utilizzare sul pc la nota applicazione anche senza il cellulare a portata di mano.

Fino ad oggi WhatsApp Web funzionava solo avendo accanto al proprio PC il cellulare che si utilizza con i numeri dell’applicazione, così da sincronizzare il tutto grazie alla connessione in comune. Da ora in avanti non sarà più necessario questo passaggio.

WhatsApp aggiornato per Windows permetterà di lavorare con le chat al computer senza avere il telefono nei paraggi. Niente più problemi per chi ha dimenticato il proprio cellulare o chi lo tiene distante dal PC o per chi è costretto a metterlo offline. Insomma una funzionalità utile e agevole per chi lavora spesso con questa applicazione.

Già su Microsoft Store questi aggiornamenti di WhatsApp sono reperibili, così da poter iniziare ad utilizzare le chat senza collegarsi al proprio telefono mobile. Inoltre per Meta è solo un primo passaggio: in arrivo infatti anche la versione macOS e quella iPadOS, così da poter chattare direttamente dal tablet.