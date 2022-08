È sparito Ultimo, fan col fiato sospeso: cosa sta accadendo

In queste ore il noto cantante Ultimo sembra essere sparito dai social. Scopriamo quindi cosa sta succedendo all’artista romano.

I social network sono oramai fondamentali per il successo di un artista, per questo motivo quando un cantante non usa più i suoi profili inizia a far preoccupare i fan. E’ quello che sta succedendo ad Ultimo: la scelta dell’artista.

In molti in queste ore si stanno chiedendo cos’è successo o a Niccolò Moriconi in arte Ultimo. Infatti lo stimato artista romano negli ultimi giorni ha fatto decisamente preoccupare i fan proprio perché sembra essere sparito dai social. Il suo ultimo post su Instagram risale all’1 agosto. Per circa una ventina di giorni, non ha condiviso nulla sulle Stories del suo profilo ufficiale e questa sua assenza ha allarmato il pubblico che lo supporta. Il cantante ha quindi deciso di spiegare il motivo di tale sparizione, affermando che semplicemente ha voluto utilizzare di mano lo smartphone.

Quel che è certo è che moltissimi dei suoi fan hanno iniziato a tartassarlo di domande per via della sua assenza e, proprio per questo motivo, rivela il suo obbiettivo. Infatti il giovane Niccolò vorrebbe arrivare ad usare lo smartphone per non più di 30 minuti al giorno. Tale decisione è stata presa con la consapevolezza che stare attaccati al cellulare non fa poi così bene, anzi. Ultimo torna su Instagram inizialmente condividendo il ricordo del concerto al Circo Massimo, avvenuto un mese fa. Un ricordo speciale per il cantante che ha cantato davanti a ben 70mila persone. Andiamo quindi a vedere le sue parole sui social.

Ultimo spiega il motivo dietro l’addio ai social: l’obiettivo del cantante

Il cantante quindi è tornato sui social condividendo una foto del suo concerto al Circo Massimo davanti a 70mila persone. Quindi l’artista ha voluto affermare in una didascalia: “Ao sono 20 giorni che non faccio una storia mica 2 anni. Avete presente l’uso giornaliero del telefono? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti” – ha poi continuato – “Non voglio fare il fico che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto: senza sti cosi si vive meglio. Noi comunque ci sentiamo presto“. Con queste parole il cantante ha voluto rassicurare i fan sul fatto che non sia successo nulla.

Quindi il suo non sembrerebbe proprio essere un addio alle piattaforme social, precisando che a breve si farà risentire anche sui suoi canali ufficiali. Il cantante ha quindi reso ufficiale il suo amore per Jacqueline Luna Di Giacomo a marzo del 2021. Anche lei ha 22 anni ed è di Roma, ma a differenza del cantante è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. La relazione procede e, a distanza di un anno, si mostrano più uniti che mai. Durante uno dei suoi ultimi concerti, il cantante si è lasciato andare anche ad una bellissima dedica alla sua lei.