“Siamo scappati”, incidente per Federica Panicucci in vacanza: come sta la conduttrice

Federica Panicucci è stata vittima di una brutta disavventura in vacanza. La conduttrice ha rivelato il tutto sui social: cos’è successo.

Pesante testimonianza della conduttrice di Mattino 5 che ha utilizzato i suoi social per raccontare la sua ultima disavventura in vacanza. Andiamo quindi a vedere le sue parole e come sta adesso.

Una brutta disavventura ha colpito Federica Panicucci in vacanza con il compagno a Forte dei Marmi. Le vacanze estive per la coppia stanno procedendo nel comune toscano, situato in provincia di Lucca. Nella giornata di ieri però il clima non è stato affatto favorevole. Infatti le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente costringendo i due a fuggire dalla spiaggia in cui si trovavano. A raccontare l’accaduto ci pensa la stessa conduttrice di Canale 5 e lo fa attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Infatti sul suo profilo la presentatrice ha affermato: “Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino“. La Panicucci è quindi scesa nei dettagli spiegando: “il tempo non era il massimo“. Sempre il volto di Canale 5 ha continuato: “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia“. Ora la conduttrice può sicuramente sorridere, ma ieri sarà stato grande lo spavento di fronte al maltempo che li ha costretti a lasciare subito la spiaggia.

Federica Panicucci, disavventura in vacanza: una tromba d’aria la costringe alla fuga

Nonostante la disavventura la conduttrice sta cercando di godersi al massimo le sue vacanze. Infatti Federica Panicucci sta cercando di coinvolgere nei suoi video anche l’imprenditore e compagno che non è un vero e proprio amante dei social. Ironizzando su questo aspetto la showgirl ha quindi affermato: “Abbiamo mangiato e volevamo semplicemente mandarvi un saluto. Ecco tutto qua, soprattutto Marco“. Detto ciò, la conduttrice saluta tutto il pubblico che la segue, a cui manda “un bacio super grande” assicurando che legge sempre tutti i messaggi.

Inoltre questa non sarebbe nemmeno la prima disavventura per la Panicucci in vacanza. Infatti prima di approdare a Forte dei Marmi la coppia si è goduta un po’ di relax alle Maldive. Anche in quell’occasione, è stata proprio lei a rivelare la situazione spiacevole che si sono ritrovati a vivere. Scendendo nel dettaglio, sono stati costretti a rimanere per più di un giorno senza vestiti. A causare tutto ciò sarebbe stato un ritardo dell’arrivo delle valigie sull’isola, costringendo i due ad indossare gli stessi panni per diversi giorni di fila.