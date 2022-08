Sanremo 2023, Amadeus lo ha chiamato: il concorrente che nessuno si aspetta

Altra indiscrezione sui partecipanti al Festival di Sanremo 2023. Pare che Amadeus abbia cominciato a cercarlo sul serio

Mancano ancora numerose settimane prima dell’avvio del Festival di Sanremo, edizione 2023. Ma già in questi giorni si sta cominciando a parlare di come si svolgerà la kermesse musicale più amata dal pubblico italiano.

In primis è stato confermato già da parecchio tempo Amadeus come conduttore e direttore artistico. Dunque spetterà al noto showman veronese decidere quali canzoni e quali artisti potranno partecipare a Sanremo come cantanti in gara.

In questi ultimi giorni si è cominciato a fare i nomi di cantautori che Amadeus avrebbe già messo nel mirino. Possibile la presenza tra i big di nomi di spicco come Al Bano Carrisi, Annalisa Scarrone, Rocco Hunt e la rivelazione Tananai.

Ma sta arrivando anche un’altra clamorosa indiscrezione. A Sanremo 2023 Amadeus vorrebbe anche un super big della musica italiana ed internazionale.

Colpaccio di Amadeus: il cantautore torna a Sanremo, ma stavolta per gareggiare

Secondo il settimanale Oggi, Amadeus sarebbe in contatto per portare all’interno della gara di Sanremo 2023 un artista amatissimo, che di recente è già salito sul palco dell’Ariston ma solo come ospite di onore.

In questo caso invece potrebbe a sorpresa partecipare alla gara come nome di spicco. Stiamo parlando di Tiziano Ferro, uno dei più importanti volti del panorama musicale nostrano.

Il cantautore di Latina come detto due edizioni fa è stato ospite a Sanremo, partecipando come guest star e dilettandosi in alcuni siparietti con Rosario Fiorello sul palco. Ma stavolta Amadeus guarda ancora più avanti e avrebbe proposto a Ferro di partecipare come vero e proprio cantante in gara.

Un’indiscrezione che ha scatenato già il pubblico ed i fan di Tiziano Ferro, che tornerebbe a Sanremo dunque con un intento diverso. Ovvero vincere la kermesse musicale. Inoltre nel 2023 il cantante riprenderà il tour negli stadi e nei palazzetti, a partire dal mese di giugno. Dunque febbraio, ovvero quando si terrà il Festival, potrebbe essere un periodo ideale per dedicarsi a Sanremo.

La notizia non è stata ancora ufficializzata ma pare prendere conferme dagli ambienti discografici. Sarebbe davvero un colpaccio da parte di Amadeus e della Rai inserire un nome così internazionale tra i gareggianti.