“Un conto da saldare dal 1999”, Orietta Berti e Giovanni Ciacci hanno un vecchio contenzioso

Cos’è successo tra Orietta Berti e Giovanni Ciacci? I due hanno un contenzioso risalente al 1999 e adesso si incontrano nuovamente

La casa del Grande Fratello VIP non ha ancora acceso le sue luci e due dei protagonisti fanno già parlare di sé. L’opinionista ed il primo concorrente ufficiale del reality show in partenza a settembre hanno un vecchio contenzioso.

Nessuno aveva idea di cosa ci fosse tra Orietta Berti e Giovanni Ciacci fin quando non sono stati i diretti interessati ad intervenire sulla questione. Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano un contenzioso ancora aperto da oltre 20 anni: i fatti risalirebbero al 1999, quando il nuovo concorrente della casa del Grande Fratello VIP ha lasciato una macchia indelebile nella vita della cantautrice.

Intervistata da Gente, Orietta Berti è stata incalzata sul primo concorrente della casa più spiata d’Italia di cui sarà opinionista ed ha fatto emergere un dettaglio inaspettato: “Ho un conto da saldare con Ciacci. Lo conosco, purtroppo. Non ho un bel ricordo. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno!”.

Orietta Berti-Giovanni Ciacci: qual è la verità?

A ricostruire la presunta verità -ed un quadro decisamente più ampio- dietro lo smarrimento di quegli abiti ci pensa ThePipolTV che spiega per filo e per segno come sarebbero andate le cose: “Gli abiti non furono persi da Giovanni all’epoca costumista RAI!

Ma il povero Ciacci fu vittima di un furto vero e proprio avvenuto nella notte sul treno mentre si recava a Sanremo. In quel viaggio sfortunato e maledetto , oltre agli abiti di Orietta, furono sottratti anche quelli di Anna Marchesini, allora anche lei ospite al Festival di Sanremo”.

La pagina di Instagram aggiunge anche i dettagli di quello che sembra essere un saccheggio in pieno stile western ai danni del costumista e non solo: “Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità. Di certo il GF Vip sta arrivando e gli animi si stanno riscaldando. Aspettiamo il confronto nella Casa tra i due”.