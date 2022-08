Un nuovo uomo al fianco di Noemi Bocchi: è un’idea di… Totti!

Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi sono divisi in vacanza, ma arrivano delle novità davvero intriganti dai settimanali

In queste settimane si continua a fare un gran parlare della situazione sentimentale di Francesco Totti. L’ex campione della Roma e della Nazionale italiana si sta ricostruendo una vita privata dopo la rottura pubblica con Ilary Blasi.

Totti e Ilary si sono separati ufficialmente da qualche tempo e in questo periodo di vacanze già stanno passando del tempo l’uno lontano dall’altra. Di recente Totti è stato avvistato presso la sua dimora estiva di Sabaudia, dove spesso passa le vacanze al mare.

Poco distante da lui, dunque raggiungibile anche via mare, è presente Noemi Bocchi. Ovvero la presunta nuova fiamma dell’ex calciatore. La donna infatti sta passando del tempo a San Felice Circeo, proprio a pochi chilometri dal mare di Sabaudia. Ma la sorpresa è che i giornali di gossip accanto a Noemi hanno intravisto un uomo misterioso.

Chi è l’uomo accanto a Noemi Bocchi al Circeo? Tutta la verità sull’intreccio amoroso

Il settimanale Nuovo ha svelato chi sarebbe l’uomo visto al fianco di Noemi Bocchi negli ultimi giorni. Questo misterioso personaggio, indicato come fisicamente ben piazzato, sarebbe addirittura un bodyguard.

In pratica Francesco Totti avrebbe inviato un uomo di sua fiducia per proteggere la nuova compagna dallo sguardo indiscreto di giornalisti e paparazzi, evitando che la 34enne flower designer possa essere assalita da folle di curiosi proprio per la relazione con il capitano romanista.

Inoltre arrivano nuovi dettagli sulle vacanze ‘separate’ dei due piccioncini. Pare che Totti e Noemi Bocchi si incontrino a largo delle spiagge del Circeo. La donna è stata vista da lontano salire su uno yacht con l’ex calciatore e trascorrere al suo interno diverse ore.

Nel frattempo il magazine di gossip Chi ha smentito categoricamente l’ipotesi che Noemi fosse incinta di Totti. La ragazza era stata vista recarsi in una clinica romana, nel reparto ginecologico, ma soltanto per fare visita ad una amica che si era sottoposta ad un intervento delicato.

I due dunque stanno passando del tempo assieme ma lontano dalle fotocamere e dagli sguardi indiscreti del gossip nostrano. Una situazione paradossale, ma necessaria: Noemi e Totti usciranno allo scoperto solo dopo il divorzio di quest’ultimo con Ilary Blasi.