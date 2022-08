Isabella Ricci e Gemma Galgani, nuovo durissimo scontro: “Non è neanche capace”

Isabella Ricci e Gemma Galgani non vanno mai in vacanza: le due continuano a punzecchiarsi anche durante l’estate

Una rivalità quasi senza precedenti quella tra le due dame, probabilmente perché il volto storico di Uomini e Donne ha sofferto la sua presenza, eleganza e il tanto charme che le hanno concesso di uscire subito dal dating show con un uomo di alta classe.

Nonostante Isabella Ricci sia uscita da Uomini e Donne insieme a Fabio Mantovani un bel po’ di tempo fa, la rivalità con Gemma Galgani si fa sempre sentire. Ad alimentare il tutto sono anche le tante interviste di terzi che mettono ancora a paragone le due dame che, da sempre, hanno sofferto la rivalità. In particolare, la dama torinese è sempre stata un po’ invidiosa del percorso della sua collega all’interno del dating show che è riuscita quasi immediatamente a trovare l’amore.

Col passare del tempo, tra interviste e battutine in studio, la rivalità tra Isabella e Gemma si è fatta sempre più forte. Intanto che manca pochissimo alle registrazioni delle nuove puntate del dating show, ci pensano le due dame ad infiammare il web con nuove frecciatine.

Isabella Ricci stuzzica Gemma Galgani: come reagirà la dama?

A NuovoTv è tornata a parlare Isabella Ricci che intanto si gode un bel po’ di relax insieme a Fabio Mantovani: i due sono molto sereni insieme ed entusiasti di essersi scelti reciprocamente a tal punto da progettare una vita l’uno per l’altra. Nel corso dell’intervista, la dama non ha risparmiato frecciatine anche alla sua rivale Gemma Galgani: “Rispetto agli altri lei due parole in italiano le dice. Fa più fatica a fare un pensiero logico, si perde nei sentimenti”.

Se è vero che lei ha toccato il cielo con un dito con la classe di Fabio, la dama riconosce anche che nel parterre del dating show è difficile avere a che fare con altre personalità: “Ci sono almeno tre persone aggressive che parlano sopra gli altri. Non faccio nomi, tanto si sa a chi mi riferisco”.