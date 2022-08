Iliad da sogno: l’ultima offerta di agosto è davvero unica! La compagnia telefonica ne ha tirata fuori un’altra delle sue

Assieme alle incredibili promozioni per quanto concerne la rete dati c’è anche la possibilità di prendere uno smartphone associato senza vincoli a prezzo fisso per sempre.

Dal momento del suo sbarco in Italia, Iliad ha tirato fuori una moltitudine di offerte che le hanno consentito di attirare un grande numero di utenti. L’operatore low cost per eccellenza è sbarcato da qualche mese anche nel mondo della connessione fissa, con la fibra ottica per casa. Assieme a questo c’è anche la classica promozione, utilizzata da molte compagnie telefoniche, di abbinare la vendita di uno smartphone al piano tariffario.

Iliad è tra i pochi operatori low cost a consentire questa soluzione, avendo stretto da tempo un accordo di distribuzione con la Apple. Questo le consente di avere dei prezzi vantaggiosissimi, anche per i modelli di ultima generazione (iPhone 13 e 13 Pro).

Le offerte in essere consentono di prendere il telefono a rate (con anticipo) o pagando in un’unica soluzione. Tutte queste iniziative sono indirizzate ai clienti che hanno acquistato una SIM Card da almeno 3 mesi e hanno attivato l’addebito automatico su carta di pagamento con 3D Secure.

Iliad, le nuove promozioni con smartphone incluso: c’è l’imbarazzo della scelta

Dal punto di vista tecnico per associare al proprio piano tariffario un nuovo telefono, basta accedere all’interno della propria Area Personale e cliccare nella sezione ad essa dedicata.

Nel caso delle offerte Iliad che includono lo smartphone è previsto un vincolo di permanenza di almeno 30 mesi, a cui va aggiunto un acconto in base al modello che viene scelto. L’operatore transalpino prevede inoltre una base fissa di pagamento mensile non modificabile, a cui si aggiunge un’offerta illimitata di navigazione. Le varie proposte sono le seguenti: