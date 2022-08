GF Vip 7, nuova coppia di concorrenti: lui è un famosissimo attore

Il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma: non c’è più tempo da perdere per il treno in partenza da metà settembre

Queste due ultime settimane di agosto saranno molto concitate in Mediaset per definire il cast del reality show. Alfonso Signorini ha lavorato arduamente tutta l’estate per portare personalità scoppiettanti in TV.

Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip con una promessa ben precisa da parte di Alfonso Signorini: portare tanto spettacolo in TV. Il padrone di casa ha promesso grandi cose e di conseguenza un gran cast che appassioni il pubblico da casa e permetta a Mediaset di portare al proprio mulino qualche soddisfazione.

Appurata la presenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste, confermato il primo concorrente ufficiale con Giovanni Ciacci, adesso c’è tutto un contorno da costruire e gli ultimi nomi diventano sempre più interessanti. Tra smentite e silenzi rumorosi, chi sorprenderà i telespettatori affezionati, quest’anno?

“Accetterei ad una sola condizione”, Umberto Smaila vicino al GF Vip 7

Nei giorni scorsi è diventato sempre più insistente il rumor di Umberto Smaila come concorrente del GF Vip 7. Qual è la verità? Intervistato da Nuovo, l’attore veronese non si è nascosto nella sua volontà di prendere parte al reality show: “Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore”. A suo dire, sembrerebbe che la trattativa c’è, ma lui è stato categorico: “Accetterei ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme. Voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”.

Al di là della presenza del figlio, dal fatto che vorrebbe starsene fermo all’interno della casa più spiata d’Italia e al di là di come andrà l’esito del colloquio, c’è una cosa più di altre che sembra inquietare Umberto Smaila: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto”. Oltre ciò, c’è anche la questione di durata che sembra aggirarsi attorno agli 8 mesi: “Non credo riuscirei a reggere fisicamente”.