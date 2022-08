“Come lo conoscete voi?”, ex tronista di Uomini e Donne furiosa con i suoi fan: social in rivolta

I social si dimostrano sempre un’arma a doppio taglio ed anche l’ex tronista di Uomini e Donne alla fine ha sbottato

Sui social non si riesce sempre a riconoscere il limite che troppo spesso viene superato senza neppure accorgersene. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi non ce l’ha più fatta ed ha pubblicato un lungo sfogo.

Quando si esce dal dating show di Maria De Filippi inevitabilmente si è sottoposti ad una popolarità inaspettata e quando entrano in ballo i social la storia si complica. Tra i tronisti e corteggiatori c’è chi sa gestirsi meglio, ma più o meno tutti alla fine sbottano per un motivo o per un altro. Questa volta è toccato a Teresa Langella, ex tronista e fidanzata di Andrea Del Corso, una delle coppie più amate in assoluto del programma di Maria De Filippi.

Insieme, Teresa e Andrea sono andati a vivere a Roma ed hanno sviluppato un progetto tutto loro: un brand di moda che portano avanti con tanta dedizione e passione. I due sono stati presi di mira a seguito di alcune storie pubblicate su Instagram da parte dell’ex corteggiatore che si mostrava mentre guardava video della sua fidanzata da bambina. In molti hanno evidenziato la differenza nello stile di vita a partire da bambini dei due, dando del ricco Andrea e della povera a Teresa che non ne ha più potuto.

Teresa Langella sbotta su Instagram: l’ex tronista di Uomini e Donne è furiosa

“Mi rendo conto che, a distanza di anni, certe cose io ormai non riesco più a tollerarle” ha cominciato Teresa Langella, “perché per me sono proprio fuori luogo, non hanno un senso e poi ci resto proprio male, sono sincera. Dovrei non badare alla cattiveria della gente, ci sta che noi continuiamo a stare dalla parte del buono che la vita, prima o poi ci ripagherà. Io ho ricevuto così tanto bene e quindi continuerò su questa strada. Ed è il consiglio che sento di dare alle persone che invece soffrono di malesseri che poi riversano sugli altri, non è bello”.

Un fan per provare a dare supporto ha commentato: “Non devi prendertela con certa gente. Hai un fidanzato ricco, è la verità ma non conta questo nella vita”, ma l’ex tronista ha replicato: “Anche dopo questo messaggio avrei potuto arrabbiarmi, puntare il dito, ma non lo faccio. Sapete perché? Sono una donna indipendente, mi sono sempre fondamentalmente fatta da sola. Non mi sono mai appoggiata ad un uomo per vivere la mia vita. Non giudico, ognuno è liberissimo di vivere la vita che vuole, ci mancherebbe. Ma poi pensavo tra le altre cose… Non conosco io il conto in banca del mio compagno, come può conoscerlo uno di voi?“.