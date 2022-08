Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, giovedì 18 agosto 2022, in tempo reale

Anche oggi sono in programma, come ogni martedì, giovedì e sabato, le estrazioni di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è pari a 255.800.000 €. Sono passati ormai 3 anni dall’ultima volta che un cittadino di Lodi vinse il massimo premio 209 milioni, con una schedina giocata presso il punto di vendita Sisal Bar Marino situato in via Cavour, 46.

Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di giovedì 18 agosto

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 5 25 42 51 71 84

Numero Jolly: 38

Superstar: 9

Numeri del Lotto di giovedì 18 agosto

BARI 76 59 86 84 25

CAGLIARI 72 67 7 17 82

FIRENZE 77 88 44 71 39

GENOVA 12 71 2 39 32

MILANO 13 5 21 76 65

NAPOLI 26 9 49 40 20

PALERMO 43 28 74 81 42

ROMA 57 87 73 40 35

TORINO 74 42 62 66 09

VENEZIA 12 79 16 1 03

NAZIONALE 87 40 66 1 19

10 e Lotto: estrazione del 18 agosto 2022

5 9 12 13 26

28 42 43 57 59

67 71 72 74 76

77 79 86 87 88

Numero Oro: 76

Doppio Oro: 76 59

I 5 simboli del Simbolotto del 18 agosto 2022

