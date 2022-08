“Commetterà un passo falso”: incredibile spoiler di Vanessa Gravina sul Paradiso delle Signore. Arriva un’anticipazione che non farà piacere a tutti

L’attrice che interpreta Adelaide Di Sant’Erasmo, ha parlato dei cambiamenti che attendono il personaggio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Ci sarà un colpo di scena.

C’è grande attesa da parte dei fan per il ritorno tra meno di un mese del Paradiso delle Signore. La soap opera di Rai1 sarà nuovamente in palinsesto a partire dal prossimo lunedì 12 settembre, come sempre dalle 15:55 alle 16:45 circa. C’è grandissima attesa per la settima stagione e per le novità che già si preannunciano numerose. La trama ruoterà attorno alle vicende di Adelaide ed Umberto, con una guerra tra i due ex cognati e amanti senza esclusione di colpi. Le anticipazioni parlano di colpi di scena in arrivo. I rumors non provengono da alcuni esperti del settore ma direttamente dai protagonisti.

Vanessa Gravina, in un’intervista al settimanale DiPiùTv, ha rivelato che i rapporti tra la “sua” Adelaide Di Sant’Erasmo e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non saranno proprio sereni. I due si dovranno unire contro un nemico comune: Umberto Guarnieri (interpretato da Roberto Farnesi).

Il Paradiso delle Signore, la confessione di Vanessa Gravina: ci saranno un paio di colpi di scena

“Minaccerà Adelaide di rovinare la carriera di suo nipote se non farà quello che vuole. Metterà in pratica tutte le sue forze economiche, finanziare ed editoriali. Poi però commetterà un passo falso”, spiega la Gravina.

Nella chiacchierata con il settimanale specializzato, l’attrice specifica che Adelaide, nuova socia del Paradiso, grazie alle quote di Dante, avrà inizialmente dei problemi nel rapporto con Vittorio. Ad unirli ci penserà però la “battaglia” con Umberto. Ci saranno con loro anche due alleati insospettabili, tra cui Marcello Barbieri (Pietro Masotti) su cui Vanessa Gravina dice: “Lo prenderà sotto la sua ala e farà di lui un perfetto gentiluomo e uomo d’affari”.

Sulla possibilità di vendetta di Adelaide nei confronti di Guarnieri, la protagonista aggiunge: “È ancora innamorata nonostante il modo in cui è stata trattata. Lei ha cresciuto i suoi figli, lo ha accolto, gli ha messo a posto l’azienda. E lui l’ha lasciato da un giorno all’altro per una donna più giovane. È amareggiata e addolorata”.