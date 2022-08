Arisa-Vito Coppola, sconvolgente rivelazione: stentano tutti a crederci

Una notizia ha sconvolto tutti i fan della coppia composta da Arisa e Vito Coppola. Infatti tutti stentano a crederci: volano stracci tra i due.

Ore caldissime tra Arisa e Vito Coppola che sembrerebbero essere giunti ad un punto di rottura. Tra i due volano stracci, con la cantante che sarebbe stata scottata anche da quest’ultima storia d’amore: cos’è successo.

Ancora una volta Arisa sarebbe rimasta delusa dall’amore, con la storia con Vito Coppola che oramai è quasi ufficialmente tramontata. I due si sono conosciuti ed innamorati durante la loro esperienza in coppia a Ballando con le Stelle. Tra una lite e una riappacificazione i due hanno vissuto un rapporto altalenante per mesi fino alla rottura definitiva. Proprio la fine della relazione avrebbe segnato profondamente Rosalba Pippa, che ha annunciato sulle pagine del settimanale Oggi di non voler più avere fidanzati, flirt o liaison.

La cantante sul magazine ha quindi affermato: “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato“. Infatti la donna sta per compiere 40 anni e a breve tornerà ad Amici di Maria De Filippi dopo l’ultimo anno trascorso su Rai Uno, prima a Ballando con le Stelle e poi a Il Cantante Mascherato. Arisa quindi sarebbe stanca di soffrire per amore. Inoltre nel corso dell’intervista non sono mancate le frecciatine al suo ex ragazzo. Scopriamo quindi le sue parole su Oggi.

Arisa contro l’ex Vito Coppola: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età”

Nel corso della sua intervista ad Oggi non sono mancate le frecciatine di Arisa nei confronti del suo ex fidanzato Vito Coppola. Infatti la cantante ha infatti dichiarato: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo” – ha poi concluso sul caldo tema – “Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami“.

Inoltre di recente la cantante avrebbe rivelato di aver perso molti chili a causa dell’ultima delusione d’amore. Intanto Vito Coppola sta per lasciare l’Italia: è stato scelto come protagonista della prossima edizione inglese di Ballando con le Stelle. Un impegno a dir poco prestigioso per il ballerino 30enne che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la sua carriera. Dopo un solo anno di balli e performance Coppola è infatti entrato nel cuore dei telespettatori, facendosi apprezzare anche all’estero.