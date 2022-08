“È una vecchia rifatta”, scontro durissimo tra Fabrizio Corona e Gabriel Garko: web in subbuglio

Uno scontro tra titani, due forte personalità che si punzecchiano: è guerra tra Fabrizio Corona e Gabriel Garko

Cosa può portare il Re dei paparazzi e l’attore allo scontro? Il fatto è presto detto. In una recente intervista, il papà di Carlos ha ammesso di essere ricorso alla chirurgia estetica “fatta in un certo modo”.

A Elena d’Ambrogio su Novella 2000, Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista dopo aver pubblicato delle foto sui social in cui ha ammesso di essere ricorso alla blefaroplastica, nient’altro che un intervento di chirurgia estetica per rimuovere la pelle in eccesso sulle palpebre. “Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta”, ha ammesso Corona, “Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”.

Anche sulla chirurgia estetica, il Re dei paparazzi ha una sua visione ben precisa: “Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto. Ma la chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale. Faccio un esempio: Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri presto sposi?

Nel corso dell’intervista a Novella 2000, Fabrizio Corona ha parlato anche del suo rapporto con Sara Barbieri e dell’idea di convolare a nozze: “L’idea è quella, vediamo. Siamo due persone piene di demoni, che ti tolgono molto, li devi combattere. Sono una lotta continua per conquistare la vita. I demoni ti crescono dentro giorno dopo giorno, alimentati da fatti, vicende, dal tuo modo di reagire, dalla rabbia”.

Per il suo futuro il Re dei paparazzi ha le idee ben chiare: “Siamo due persone piene di demoni, che ti tolgono molto, li devi combattere. Sono una lotta continua per conquistare la vita. I demoni ti crescono dentro giorno dopo giorno, alimentati da fatti, vicende, dal tuo modo di reagire, dalla rabbia”.